“Jamás arrodillados”: Chavismo conmemora aniversario de golpe de Chávez en Venezuela

Dirigentes chavistas visitaron el miércoles el mausoleo del líder izquierdista Hugo Chávez para conmemorar el 34 aniversario del fallido golpe de Estado que lo hizo popular en 1992 y labró su carrera política.



El 4 de febrero -"Día de la dignidad" en el calendario chavista- coincide con el primer mes de la incursión militar estadounidense que llevó al derrocamiento de Nicolás Maduro.



Vestidos con uniforme militar camuflado, antiguos compañeros de la intentona golpista asistieron al llamado "Cuartel de la Montaña 4F", donde se entregó Chávez al fracasar la asonada.



Hoy concentra el culto a la personalidad que envuelve al líder de la Revolución Bolivariana.



"Nuestro presidente fue secuestrado y hoy es prisionero de guerra. El comandante Hugo Chávez nos enseñó a convertir aparentes derrotas en victorias", dijo el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello. "Los únicos que garantizan la paz de este país somos nosotros, el pueblo chavista, es la revolución bolivariana".



"Venezuela está de pie, sigue de pie, jamás estaremos arrodillados, ante nadie", añadió Cabello durante el acto al que también asistieron familiares de Chávez.



La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no acudió al evento. Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y heredó el poder tras el ataque estadounidense del 3 de enero, que incluyó bombardeos a Caracas y otras regiones vecinas.



El chavismo marchó el martes en Caracas al cumplirse el primer mes. Una manifestación por el 4F fue convocada en Maracay, a hora y media de la capital.



Rodríguez gobierna bajo presión de Estados Unidos, al que entregó control del petróleo y avanza en la reanudación de las relaciones diplomáticas. Impulsa asimismo una amnistía general en el Parlamento.

