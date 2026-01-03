Jair Cruz narra cómo se vivió captura de Maduro en Venezuela: "No hay celebración"

Desde Alto Barinas, en el occidente de Venezuela, el locutor costarricense Jair Cruz relató en primera persona cómo se vivieron las horas posteriores al anuncio de la captura de Nicolás Maduro, noticia que sacude al mundo.

Cruz está en Venezuela desde hace aproximadamente una semana, de vacaciones junto a su pareja, Isabel González, visitando a la familia de ella.

Según explicó, los días previos habían transcurrido con relativa calma, aunque marcados por una creciente incertidumbre debido a rumores, restricciones aéreas y la expectativa generada por las tensiones políticas (vea el video adjunto de Telenoticias).

​“Se hablaba mucho del cierre del aeropuerto de Caracas y de todo lo que estaba pasando, tanto afuera como dentro del país”, comentó.

Esa incertidumbre se intensificó durante la madrugada del sábado, cuando fuertes explosiones despertaron a gran parte de la población.

​“Todo el mundo se levantó con la noticia y con los bombardeos que se escucharon en Caracas”, relató.

Sin embargo, contrario a lo que podría esperarse tras un evento de tal magnitud, el país no salió a las calles.

De acuerdo con su testimonio, la reacción general fue el resguardo.

​“La gente decidió quedarse en casa, en familia, de una forma muy responsable”, explicó Cruz, quien tuvo la oportunidad de recorrer algunas de las principales calles de Alto Barinas durante la mañana y constató un ambiente desolado, con comercios cerrados parcialmente y muy poco tránsito de personas.

Aunque en otros países se reportaban celebraciones tras conocerse la captura de Maduro, en Venezuela el sentimiento ha sido distinto.

​"No hay una celebración en las calles. Mucha gente llora, reza y le da gracias a Dios, pero todo con mucho respeto”, señaló.

La emoción, según dijo, está contenida por la falta de información clara sobre lo que ocurrirá en las próximas horas.

Las primeras alertas llegaron a través de redes sociales y mensajes familiares.

​“Los videos y los chats fueron lo primero. ‘Están atacando Caracas’, eso fue lo que despertó a todo el mundo. La consigna fue quedarnos encerrados, tranquilos, esperando qué pasa”, recalcó.

Cruz destacó que, ante la posibilidad de noticias falsas, muchas personas optaron por esperar confirmación de medios oficiales e internacionales antes de asumir la información como cierta. Fue entonces cuando el ambiente comenzó a calmarse, aunque sin desaparecer la preocupación.

En las calles, el panorama sigue siendo de cautela. Algunos negocios abren apenas lo necesario y las estaciones de servicio presentan filas, mientras ciertas personas compran agua y productos básicos como medida preventiva.

​“Hoy no se sale, hoy nos quedamos en casa”, resumió Cruz sobre el sentir generalizado.

Respecto a la captura de Maduro y al hecho de que el gobierno no haya sido oficialmente derrocado, el comunicador aseguró que la incertidumbre es colectiva.

​“La gente quiere estar tranquila, pero no sabe qué va a pasar ni quién va a tomar las riendas del país. No se escucha a la gente hablando fuerte del tema, no hay euforia. Todos están informándose y esperando un mensaje oficial que dé tranquilidad”, afirmó.

Desde la casa donde se hospeda, Cruz describió una escena que se repite en muchas zonas del país: calles vacías y familias resguardadas, a la espera de una señal que permita retomar la normalidad.

​“Es como si todos estuvieran esperando una bandera blanca para poder salir y continuar con su vida”, dijo.

Finalmente, el locutor aprovechó para enviar un mensaje personal. Aseguró que tanto él como su pareja se encuentran bien, tranquilos y cuidándose, y que ya informó a sus hijos sobre su situación. “Estamos bien y esperamos pronto volver a casa”, concluyó.

La captura de Nicolás Maduro fue anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que el mandatario venezolano y su esposa fueron sacados del país en un avión tras una operación militar.

El anuncio se produjo horas después de explosiones registradas en Caracas y otras zonas, lo que llevó al gobierno venezolano a decretar estado de excepción. Mientras tanto, medios internacionales reportan que desde Caracas se exige una “prueba de vida” de Maduro, en medio de un escenario todavía cargado de interrogantes.