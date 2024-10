Jafet Soto recibe fuerte multa por criticar al arbitraje

El técnico y presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto, recibió una fuerte multa tras criticar fuertemente al arbitraje luego del empate de su club ante Alajuelense el sábado anterior.

Soto deberá pagar una multa de un millón de colones “de conformidad con lo establecido en el artículo 44BIS, por referirse al arbitraje en términos despectivos y ofensivos en la conferencia postpartido”.

El sábado anterior, el estratega no se guardó nada y fue muy sincero con lo que piensa sobre el arbitraje.

“Desde que vi la nómina del VAR a Jesús Montero y Adrián Chinchilla sabía que no íbamos a ganar. A Adrián Chinchilla no lo queremos aquí. Jesús Montero no va a pitar un penal. Era penal, lo toca abajo. Lo de Diego Campos era roja. Hay cosas que uno viene oliendo. Uno tiene 16 años en esto, hagan público los audios del VAR, para no pensar mal.

“Así como estamos viendo, podría pensar que el VAR tiene colores también. ¿Cuántos partidos ha ganado Herediano con Adrián Chinchilla y normalmente nos vemos perjudicados? ¿Con qué cara nos va a ver ese Adrián Chinchilla o Jesús Montero?, nos mandaron toda la plantilla que no nos quiere”.

Además, añadió que “hay cosas que se están haciendo bien y otras para sacar venganza, como Jesús Montero, si no estás acostumbrado al tome y deme en el fútbol... Ahora con tanta tecnología todo se ve y si lo quieren joder, se nota”.

Incluso añadió que “me mandaron a toda la planilla que no me quiere. Yo vivo en Costa Rica y otros vienen y se van, vamos para adelante... por qué voy a tener miedo de decir lo que me molesta en la cancha. Si no quieren que Herediano gane, manden a Adrián”.

También fueron sancionados en el Herediano, Jesús Everardo Rubio Quintero con dos partidos de suspensión por roja directa y una multa de 125.000 colones y Fernán Faerrón con un partido de suspensión y una multa de 70.000 colones por acumulación de amarillas.