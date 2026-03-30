Italia y Lewandowski a un paso del Mundial 2026

París, Francia | Europa define este martes sus últimos cuatro clasificados al Mundial de Norteamérica 2026, en una jornada decisiva de repesca que tiene como principal atractivo a la Selección de Italia y a Robert Lewandowski como protagonistas.

La Azzurra, ausente en las Copas del Mundo de 2018 y 2022, se juega su futuro ante Selección de Bosnia y Herzegovina en Zenica. Para los italianos, quedar fuera por tercera vez consecutiva representaría un nuevo golpe histórico.

El equipo dirigido por Federico Dimarco llega tras vencer 2-0 a Irlanda del Norte en semifinales, resultado que alimenta su ilusión de regresar al máximo torneo del fútbol.

En la otra gran llave, Selección de Suecia y Selección de Polonia protagonizan un duelo de alto nivel en Solna.

Suecia, liderada por Viktor Gyökeres, viene de una contundente victoria sobre Ucrania, mientras que Polonia confía en la experiencia goleadora de Lewandowski, quien busca disputar lo que podría ser su último Mundial.

En las otras series, Selección de Turquía parte como favorita en su visita a Selección de Kosovo, mientras que Selección de Dinamarca intentará confirmar su buen momento frente a Selección de República Checa.

Cuatro partidos, cuatro finales y solo cuatro boletos en juego: Europa define a sus últimos representantes rumbo a una Copa del Mundo donde el margen de error ya no existe.