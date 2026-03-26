Italia vence a Irlanda del Norte y avanza a la final del repechaje rumbo al Mundial 2026

Bérgamo, Italia | Italia cumplió su primera misión en el repechaje europeo al Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Irlanda del Norte este jueves en Bérgamo.

La Azzurra se jugará el boleto al torneo de Norteamérica el próximo martes frente al ganador del duelo entre Gales y Bosnia-Herzegovina, que se extendió hasta la prórroga.

Sandro Tonali abrió el marcador con un remate desde la frontal al minuto 56 y luego asistió a Moise Kean (80’), quien sentenció el triunfo.