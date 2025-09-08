Italia prosigue su escalada ante Israel, la Suecia de Gyökeres en problemas

Con extremo sufrimiento, la Italia de Gennaro Gattuso prosiguió su escalada venciendo 4-5 a Israel, al que arrebató el segundo puesto del grupo I de clasificación al Mundial 2026, este lunes en Hungría, en una jornada en la que Suecia complicó su camino.

Asidua a los Mundiales -aunque ya se perdió la cita de Catar 2022-, el equipo del goleador del Arsenal Viktor Gyökeres y del nuevo delantero del Liverpool Alexander Isak, sumó una nueva decepción al perder 2-0 ante la modesta Kosovo.

.Grupo B: Muriqi y Rexhbeçaj golean

La situación comienza a ser preocupante para los escandinavos en un grupo B con sólo cuatro selecciones. Ya le separan cinco puntos del líder Suiza, que venció 3-0 a Eslovenia. Sólo el primero de cada grupo logra el boleto directo al Mundial. Los segundos deberán proseguir su camino en los repechajes.

El volante del Augsburgo Elvis Rexhbeçaj (26) y el delantero del Mallorca Vedat Muriqi (42) dejaron los tres puntos en Kosovo. El combinado balcánico es segundo de la llave con 3 puntos.

.Grupo C: Dinamarca conquista Grecia

Dinamarca se llevó los tres puntos de su visita a Grecia (0-3) para liderar el grupo C.

Escocia, que también venció fuera de casa a Bielorrusia (0-2) está igualada a puntos (4) con los daneses, pero suma un gol menos a favor entre las dos fechas disputadas.

.Grupo I: Tonali evita el desastre

Un gol en el tiempo añadido de Sandro Tonali (90+1) salvó a Italia de un nuevo desastre ante Israel (4-5).

La 'Azzurra', tetracampeona del mundo pero ausente de las dos últimas citas, parece sometida a una presión extra ante el riesgo de un tercer Mundial desde el sofá.

Con más solvencia que juego brillante ante Estonia (5-0) hace tres días, y en un partido de locura este lunes, la Nazionale va sacando adelante sus compromisos bajo la nueva batuta de Gattuso y ya es segunda de su llave sólo por detrás de Noruega, de la que le separan tres puntos.

Gattuso, quien sucedió a Luciano Spalletti tras el desastre de Oslo (3-0 en junio), vivió todas las emociones en Debrecen. Primero vio a su equipo, atractivo contra Estonia tres días antes, desmoronarse al ser superado 1-0 (minuto 16) y 2-1 (52).

Después se recuperó gracias a un doblete de Moise Kean (40 y 54), y a los goles de Mateo Politano (62) y Giacomo Raspadori (81) para situarse 4-2.

Pero los Azzurri, nuevamente frágiles, permitieron que sus adversarios igualaran en el tramo final con dos goles en dos minutos (87 y 89), antes de la salvación de la mano de Tonali.

"Fue un partido que me pudo matar, tengo un equipo de locos", señaló Gattuso a la televisión Rai.

"Este equipo de Israel nos ha sorprendido, pero no hicimos un gran partido hoy, estuvimos muy débiles y concedimos goles muy fácilmente, pero ganar ha sido fundamental", añadió el antiguo centrocampista, campeón del mundo en 2006.

Los jugadores de Israel lucieron un brazalete negro en memoria de las víctimas del atentado en Jerusalén Este que dejó seis muertos.

.Grupo L: Croacia 4X4

Cuatro partidos, cuatro victorias, y goleada 4-0 este lunes ante la vecina Montenegro.

La 'Cuadriculada' dirigida por Zlatko Dalic y con el incombustible Luka Modric, está más cerca de un nuevo Mundial, después de su tercer puesto en Catar.

Con 12 puntos, está igualada con la República Checa, que cuenta con un partido más.

Ambas selecciones doblan los 6 de Islas Feroe, que ganó el duelo de cenicientas ante Gibraltar (0-1).