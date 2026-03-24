Italia pierde peso en el fútbol mundial y llega debilitada al repechaje rumbo al Mundial 2026

Roma, Italia | Ausente en los dos últimos Mundiales, Italia ya apenas impone respeto en la escena futbolística internacional, antes de enfrentarse a Irlanda del Norte el jueves en semifinales del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026.

La caída de la Nazionale, tetracampeona del mundo y doble campeona de Europa, responde a varias razones, según sus dirigentes:

Sin rumbo desde 2006

El 9 de julio, Italia conmemorará el vigésimo aniversario de su cuarto título mundial tras vencer a Francia (1-1; 5-3 en penales).

Una efeméride que podría tornarse dramática si el país queda reducido al papel de espectador en el Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Segunda de su grupo de clasificación por detrás de Noruega, Italia aún mantiene opciones, pero deberá superar un repechaje que ya le resultó fatal en 2018 y 2022.

Si derrota a Irlanda del Norte, se enfrentará cinco días después a Gales o a Bosnia.

Hace menos de cinco años, la Nazionale estaba en la cima del fútbol europeo tras conquistar la Eurocopa en Inglaterra.

Sin embargo, ese título parece haber sido un espejismo para una selección que, salvo su final en la Eurocopa 2012 y su título en 2021, ha acumulado decepciones: eliminaciones en fase de grupos de los Mundiales 2010 y 2014, caída en octavos en la última Eurocopa y un descenso hasta el puesto 21 del ranking FIFA en 2018 (actualmente 13ª).

"Los resultados de hoy se remontan a hace 20 años, a la época en que nos apoyábamos en nuestras figuras, como Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro y Francesco Totti, pensando que serían eternos", señaló recientemente Buffon.

"Ya en aquel momento había que repensar los modelos técnicos y tácticos, pero fuimos como la cigarra", añadió.

"El fútbol de los últimos 20 o 30 años ha cambiado", explicó el presidente de la federación italiana, Gabriele Gravina, en el Corriere dello Sport.

"Ya no es el fútbol técnico en el que éramos dominantes. Ahora sigue siendo técnico, pero la velocidad y el físico se han impuesto", agregó.

Problemas en la formación

El fútbol italiano, que en otras épocas brilló con figuras como Giuseppe Meazza, Gianni Rivera, Paolo Rossi o Roberto Baggio, no ha producido recientemente talentos generacionales como Kylian Mbappé o Lamine Yamal.

"No es verdad que ya no haya talento en Italia, el problema es cómo lo desarrollamos", afirmó el exseleccionador Cesare Prandelli.

Según el técnico, el principal déficit está en la formación.

"Si hace diez años hubiésemos tenido un talento como Lamine Yamal, probablemente lo habríamos desperdiciado", señaló.

"Nuestros entrenadores le habrían quitado la alegría de jugar, cargándolo de esquemas", añadió.

Para Buffon, la solución pasa por trabajar desde las bases: "Entre los siete y los trece años puede haber un impacto real".

Pocos italianos en la Serie A

"Los propietarios extranjeros de los clubes italianos consideran a la Nazionale como una molestia", lamentó Gabriele Gravina.

Tanto el dirigente como el exentrenador del AC Milan, Fabio Capello, consideran que la selección sufre por la escasa presencia de jugadores italianos en la Serie A.

"Hasta la década de 2010, los mejores jugadores del mundo venían a nuestra liga y servían de ejemplo", explicó Capello a La Gazzetta dello Sport.

"Hoy hay menos italianos y muchos extranjeros de nivel más bajo ocupan sus lugares", añadió.

Las cifras lo reflejan: solo el 33% de los futbolistas en la Serie A son seleccionables para Italia.

En el top 5 europeo, solo la Premier League utiliza menos jugadores locales (29,2%), mientras que la Ligue 1 (37,5%) y la Bundesliga (41,5%) presentan mayores porcentajes.

"No sirve de nada lamentarse por algo contra lo que no se puede hacer nada", concluyó el seleccionador Gennaro Gattuso.