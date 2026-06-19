Israel y Hezbolá acuerdan un alto al fuego en Líbano, con el acuerdo EE. UU.-Irán en vilo

Israel y Hezbolá pactaron este viernes un alto al fuego, según un funcionario estadounidense, después de que los enfrentamientos entre el ejército israelí y el grupo libanés pusieran en riesgo el reciente acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Tras anunciar la muerte de cuatro soldados en Líbano, Israel lanzó bombardeos sobre territorio libanés que dejaron al menos 47 fallecidos, informó el Ministerio de Salud de ese país. Se trata del episodio más violento desde el anuncio del acuerdo alcanzado esta semana entre Washington y Teherán.

El memorando de entendimiento contempla un alto al fuego "en todos los frentes, incluido Líbano", una condición exigida por Teherán, aliado de Hezbolá, para poner fin al conflicto.

La guerra, desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, ha dejado miles de muertos, principalmente en la república islámica y en Líbano.

Además, el conflicto sacudió la economía mundial debido al cierre del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el tránsito de hidrocarburos.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, tenían previsto iniciar una nueva fase de negociaciones este viernes en Suiza. Sin embargo, el encuentro fue suspendido debido a las hostilidades en Líbano.

Horas después, un funcionario estadounidense indicó a la AFP que Israel y Hezbolá acordaron un alto al fuego con efecto inmediato, negociado por mediadores estadounidenses tras conversaciones con Israel e Irán.

Un diplomático del Golfo, que pidió mantener el anonimato, confirmó la tregua mediada por Catar, Estados Unidos e Irán.

Sin embargo, poco después del anuncio, la agencia estatal libanesa NNA reportó un ataque israelí en la localidad de Sejud. Además, un corresponsal de AFP escuchó disparos de artillería en la ciudad de Nabatieh, ambas en el sur del país.

"Todo Líbano debe arder"

Durante la jornada, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había amenazado con imponer un alto costo a Hezbolá y reiteró que sus fuerzas permanecerán en el sur de Líbano.

"Todo Líbano debe arder", lanzó el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir.

Las declaraciones provocaron la reacción del canciller iraní, Abás Araqchi, quien acusó a Israel de buscar "la guerra permanente".

Numerosos habitantes huyeron del sur del país tras los bombardeos. Muchos viajaban en vehículos cargados con colchones y pertenencias personales, según constató un corresponsal de AFP en la región de Tiro.

"Estábamos en casa cuando, de repente, empezaron los bombardeos. No se libró ninguna ciudad, ninguna casa", relató Zeinab Naser, de 69 años, mientras permanecía atrapada en un congestionamiento en Sidón.

"Los aviones militares israelíes no abandonan el cielo nunca. Esperamos que este veneno (Israel) se vaya de nuestro país y podamos vivir", añadió.

"No hay prisa"

En el ámbito diplomático, el Gobierno de Suiza anunció la postergación de las negociaciones previstas para este viernes hasta una fecha aún no determinada.

Inicialmente se informó que la reunión serviría para sellar el pacto. No obstante, la firma se realizó de forma electrónica por parte de los presidentes Donald Trump y Masud Pezeshkian.

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, aseguró que aprobó el acuerdo, aunque con reservas.

"Negociaciones cara a cara" con Estados Unidos se celebrarán en el futuro, pero eso no "significa aceptar el punto de vista del enemigo", afirmó el jueves.

Como el documento ya fue firmado, las autoridades iraníes consideran que no existe urgencia para realizar el encuentro en Suiza.

"No hay prisa en celebrar dicho encuentro en Suiza, pero planeamos una reunión en los próximos días", explicó el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai.

Mientras tanto, el domingo se realizará una reunión en Egipto entre negociadores iraníes y diplomáticos de Pakistán, Arabia Saudita, Turquía y Egipto, según fuentes de El Cairo e Islamabad.

"Los próximos 60 días serán cruciales. Podríamos llegar a un acuerdo global, pero también esperamos un acuerdo incompleto con algunas lagunas", señaló una fuente diplomática emiratí.

25 navíos vuelven a cruzar el estrecho de Ormuz

El acuerdo permitió reanudar la navegación por el estrecho de Ormuz. El jueves, 25 embarcaciones comerciales atravesaron la ruta marítima, el volumen más alto desde mediados de abril, según datos de la plataforma de seguimiento marítimo AXSMarine.

Desde el inicio de la guerra, Teherán había cerrado de facto el estrecho. En respuesta, Estados Unidos bloqueó los puertos iraníes.

La autoridad marítima iraní encargada del paso informó este viernes que las embarcaciones deberán solicitar autorización con 48 horas de anticipación.

Según los términos del protocolo de acuerdo, no se cobrará ninguna tarifa durante un periodo de 60 días, informó la televisión estatal iraní al citar un comunicado oficial.

Los precios del petróleo dejaron de caer este viernes, luego de las fuertes bajas registradas tras el anuncio del acuerdo. El barril de Brent se mantenía alrededor de los 80 dólares.