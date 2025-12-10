Israel y Bolivia restablecen relaciones diplomáticas

Los gobiernos de Israel y Bolivia decidieron restablecer este martes (09.12.2025) sus relaciones diplomáticas, interrumpidas hace dos años por el país latinoamericano debido a la guerra en la Franja de Gaza, anunció el Ministerio israelí de Relaciones Exteriores.

El jefe de la diplomacia israelí, Gideon Saar, "firmará en Washington, junto con su homólogo boliviano Fernando Aramayo, la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos países", anunció previamente el ministerio israelí en un comunicado.

"Feliz por este nuevo capítulo que vamos a escribir en las relaciones entre Bolivia e Israel", escribió por su parte Aramayo en X.

A finales de octubre de 2023, Bolivia fue el primer país latinoamericano en romper relaciones con Israel, en protesta por la guerra iniciada en Gaza tras el ataque sin precedentes de Hamás, grupo considerado terrorista por la UE, contra territorio israelí el 7 de octubre de ese año.

En aquel momento, Israel calificó esta decisión, tomada por el gobierno del presidente socialista Luis Arce, como "una capitulación ante el terrorismo".

Bolivia también se sumó en octubre de 2024 al procedimiento contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia(CIJ), iniciado por Sudáfrica por violación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Genocidio.

Un nuevo presidente de centroderecha, Rodrigo Paz, fue elegido en Bolivia en octubre de 2025.

Saar indicó que se reunió con el nuevo presidente boliviano al día siguiente de su elección y le comunicó "la voluntad de Israel de abrir un nuevo capítulo".

También aplaudió la reciente decisión boliviana de eliminar la obligación de visado para los turistas israelíes.