Israel "tomará territorio" en Líbano si Hezbolá sigue atacando

Estados Unidos gastó más de 11.300 millones en los primeros seis días de guerra en Irán

Israel se prepara para "tomar territorio" y "expandir" operaciones en Líbano

Ataque israelí al paseo marítimo de Beirut, el peor en la capital del Líbano

Precios del petróleo vuelven a superar los 100 dólares

Nueva oleada de misiles de Irán contra Israel

FBI investiga supuesto plan de Irán para atacar California

Un muerto en ataque a dos buques petroleros frente a Irak

EE.UU. libera 172 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas

Polonia señala a Irán por un ciberataque contra su sector nuclear

El ministro polaco de Digitalización, Krzysztof Gawkowski, informó sobre un ataque cibernético contra la Agencia Nuclear Polaca (NCBJ), y afirmó que "hay muchas pruebas de que ocurrió desde territorio iraní". Según explicó en una rueda de prensa en Varsovia, la agresión tuvo lugar "hace pocos días", no alcanzó la magnitud prevista por los atacantes y "el intento de vulnerar la seguridad fue neutralizado".

"La identificación inicial de los vectores de entrada, es decir, los lugares desde los que se lanzaron los ataques, está vinculada a Irán", afirmó el ministro, quien añadió que existe la posibilidad de que los atacantes hayan utilizado técnicas para ocultar su ubicación real. "Una vez que la información final esté disponible y los servicios la verifiquen, la confirmaremos, pero hay muchas pruebas de que ocurrió desde territorio iraní", abundó.

Gawkowski enfatizó que la situación "está bajo control" y que el centro afectado "es seguro", mientras los servicios de inteligencia y expertos en ciberseguridad continúan analizando el incidente.

Israel "tomará territorio" en Líbano si continúan ataques de Hezbolá

El Ejército israelí ha recibido instrucciones de ampliar sus operaciones en el Líbano, según declaró este jueves (12.03.2026) el ministro de Defensa, Israel Katz, después de que Hezbolá, una organización armada respaldada por Irán, lanzara una intensa lluvia de cohetes contra Israel durante la noche.

"El primer ministro y yo hemos dado instrucciones a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para que se preparen para ampliar las operaciones de las FDI en el Líbano y para restablecer la tranquilidad y la seguridad en las comunidades del norte (de Israel)", afirmó Katz.

Katz advirtió al presidente libanés, Joseph Aoun, "que si el Gobierno libanés no sabe cómo controlar el territorio e impedir que Hezbolá amenace a las comunidades del norte y dispare hacia Israel, tomaremos el territorio y lo haremos nosotros mismos", según un comunicado emitido por su oficina.

8 muertos tras ataque israelí al paseo marítimo de Beirut, el peor en la capital del Líbano

"El balance por el ataque del enemigo israelí en Ramlet al Bayda en Beirut asciende a ocho fallecidos y 31 heridos", informó en un escueto comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, parte del Ministerio de Salud Pública, tras un ataque israelí en la madrugada de este jueves (12.03.2026) contra una zona de playa en Beirut con alta presencia de desplazados.

Se trata del peor ataque a la capital del Líbano desde el inicio de la ofensiva aérea de Israel hace más de diez días, mientras Hezbolá, respaldado por Irán, lanzaba más misiles contra Israel.

Un corresponsal de AFP en el lugar vio una motocicleta y dos coches dañados, con la zona acordonada por las fuerzas de seguridad.

Había manchas de sangre en la acera y un pequeño agujero en el suelo.

"Vimos muertos en el suelo", declaró Aseel Habbaj, una mujer desplazada que se había refugiado en una tienda de campaña cercana tras huir de los bombardeos israelíes en otras zonas del Líbano. "Estábamos todos durmiendo en mi tienda de campaña cuando, de repente, oímos un ruido", declaró Habbaj a la AFP. "Nos levantamos de un salto y fuimos a ver qué pasaba", antes de que un segundo ataque hiriera a su marido.

Su vecina Dalal al-Sayed, de 40 años, explicó que había optado por acampar junto al mar tras huir de los ataques en el sur del Líbano "porque lo último que esperábamos era que Israel atacara Beirut". Su familia no podía permitirse alquilar apartamentos, declaró. "No nos iremos, nos quedaremos aquí aunque muramos", añadió.

El ataque junto al mar fue el tercero en el corazón de la capital desde que comenzó la guerra en Oriente Medio. Las personas desplazadas han estado durmiendo a la intemperie o en tiendas de campaña en las calles de Beirut, incluso en la zona costera de Ramlet al Bayda, donde algunos refugios fueron alcanzados por la metralla del ataque del jueves, según el corresponsal de la AFP.

Israel también ha atacado repetidamente los suburbios del sur de Beirut, un bastión de Hezbolá, donde el Ejército israelí afirmó el jueves haber atacado 10 objetivos de Hezbolá. También este jueves, los ataques contra Aramoun, una zona residencial al sur de Beirut y fuera de los bastiones tradicionales de Hezbolá, también mataron a tres personas e hirieron a un niño, según el Ministerio de Salud libanés.

Precios del petróleo vuelven a superar los 100 dólares

Los precios del petróleo volvieron a superar los 100 dólares y las acciones se desplomaron este jueves (12.03.2026). Según el director ejecutivo de la la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, los mercados energéticos mundiales se encuentran en un "punto de inflexión crítico".

El cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán motivaron la intervención de la AIE, según declaró Birol en una conferencia de prensa en Estambul.

La AIE integrada por los principales países consumidores de petróleo, recomendó la víspera liberar 400 millones de barriles de las reservas estratégicas mundiales para amortiguar una de las peores crisis petroleras desde la década de 1970, la mayor intervención de este tipo en la historia.

Pero los esfuerzos de Irán por reducir los suministros en el Medio Oriente y desestabilizar la economía mundial han eclipsado esa liberación récord de reservas estratégicas mundiales de petróleo coordinada por la AIE.

Ataque a base italiana en el Kurdistán iraquí

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, declaró que se había producido un "ataque" contra una base italiana en la ciudad kurda iraquí de Erbil, en la noche del miércoles (11.03.2026). Un dron impactó contra la base, causando leves daños y sin que ningún miembro del personal italiano resultase herido, informó este jueves el ministro de Defensa, Guido Crosetto.

Italia tiene soldados en Erbil entrenando a las fuerzas de seguridad del Kurdistán como parte de una fuerza internacional.

El ataque ocurrió en el Campamento Singara e impactó el bar-restaurante de la base. La explosión provocó un incendio que afectó al menos a dos vehículos y el fuego fue rápidamente controlado, lo que evitó que se propagara a otras estructuras del complejo, explicaron los medios.

"Ya estábamos en prealerta y, alrededor de las 20:30 hora local, se activó una alerta de amenaza aérea. Llegamos sanos y salvos a los búnkeres asignados", explicó el comandante de la base, coronel Stefano Pizzotti, en una entrevista con Sky TG24. "El origen de la amenaza aún no está claro. Expertos en desactivación de bombas se encuentran actualmente en el lugar asegurando la zona, pero la alerta se ha levantado", relató al canal televisivo.

La víspera, fuerzas internacionales lideradas por Estados Unidos y con base en el aeropuerto de Erbil derribaron drones sobre Erbil, según informó una fuente de seguridad kurda.

Irán dispara una nueva oleada de misiles contra Israel

Las sirenas volvieron a sonar este jueves (12,03,2026) en Israel, luego de que la fuerza aérea iraní disparara una nueva oleada de misiles contra objetivos en el Estado hebreo. Según Teherán, los ataques tuvieron como objetivo bases aéreas y el servicio de inteligencia israelí.

La Guardia Revolucionaria, el Ejército de élite de Irán, lanzó misiles balísticos contra Israel, informó la agencia de noticias iraní Mehr, mientras las fuerzas armadas regulares iraníes informaron de un ataque con drones de combate contra objetivos militares en Israel.

La base aérea de Palmachim y el aeródromo militar de Ovda fueron atacados, según un comunicado emitido por la radio estatal iraní. Otro objetivo fue la sede del servicio de inteligencia nacional Shin Bet. Periodistas de AFP confirmaron haber escuchado explosiones en Jerusalén.

Además, se escucharon explosiones en el centro de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, una de ellas muy fuerte, según un corresponsal de AFP, mientras Irán continuaba su ofensiva contra los países del Golfo en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes.