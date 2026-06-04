Israel continuará sus operaciones en el sur del Líbano

Israel y Líbano acuerdan "implementar un cese el fuego"

Israel seguirá sus operaciones en el Líbano pese al alto el fuego

Israel continuará con sus operaciones sobre el terreno en el sur del Líbano por el momento y los residentes libaneses, a los que Israel ha obligado a abandonar sus hogares no podrán regresar, según declaró este jueves (04.06.2026) el ministro de Defensa, Israel Katz.

Los comentarios de Katz se producen un día después que el Líbano e Israel anunciaran que habían acordado aplicar un alto el fuego durante las conversaciones en Washington. El acuerdo está supeditado al cese de los disparos por parte de Hezbolá.

En un comunicado, Katz afirmó que las tropas permanecerían en la denominada zona de seguridad del sur del Líbano, incluida la zona del castillo de Beaufort, una fortaleza de 900 años de antigüedad capturada por Israel el sábado. Además, afirmó que Israel seguiría “desmantelando la infraestructura terrorista en la zona”, al tiempo que aseguró que Israel tenía “libertad de acción, respaldada por Estados Unidos, para atacar en Beirut en respuesta a los ataques contra las comunidades y el territorio israelíes”. (Reuters, afp)

Embajador israelí en EE. UU. advierte que el alto el fuego no da inmunidad a Hezbolá

El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, quien encabezó la delegación del país hebreo en las conversaciones con el Líbano en Washington, advirtió que el alto el fuego acordado el miércoles (03.06.2026) no otorga inmunidad a la milicia chií libanesa Hezbolá.

"Las conversaciones de hoy representan otro paso importante en el proceso para facilitar la paz entre Israel y el Líbano. Pero que quede claro: si Hezbolá cree que este resultado le otorga inmunidad, se equivoca", escribió Leiter en X.



