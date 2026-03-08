Israel recuerda atentados en América Latina al advertir sobre la amenaza iraní

En el marco de la operación “León Rugiente”, de Israel y Estados Unidos contra el régimen de Irán, la embajadora de Israel en Costa Rica, Michal Gur-Aryeh, advirtió que la amenaza iraní no se limita a Medio Oriente y recordó que América Latina también ha sido escenario de ataques atribuidos a Teherán y a sus aliados.

En entrevista con Teletica.com, la diplomática mencionó dos hechos ocurridos en 1994: el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, considerado el mayor ataque terrorista en la historia de América Latina, y la explosión de un avión de la aerolínea Alas Chiricanas en Panamá, donde murieron 21 personas.

“Si vemos, aquí en América Latina, el mayor atentado terrorista en suelo de América Latina fue un ataque de Irán y Hezbolla en Argentina y también aquí en Centroamérica, en Panamá, el mismo año”, señaló la embajadora.

Gur-Aryeh explicó que Hezbollah fue creado por Irán y que Hamás es uno de sus aliados. Añadió que solo desde el pasado cese al fuego, Hezbolá ha recibido más de mil millones de dólares de Irán para reconstruirse, al igual que Hamás.

También mencionó el apoyo de Irán a los hutíes en Yemen y a milicias en Irak, indicando que Irán es el mayor patrocinador de terrorismo y violencia, no solo en la región, sino en todo el mundo.

“En la región de Medio Oriente también vemos ataques de Irán durante muchos años contra Arabia Saudita, contra Emiratos Árabes, también venden armas a Rusia para la guerra en Ucrania. Perpetraron ataques en suelo europeo en Bulgaria, Chipre y también en Tailandia, en India, en todas partes del mundo”, dijo.

La operación militar responde a la urgencia de que Irán no solo cese de empoderar y armar a organizaciones terroristas, sino de que pueda llegar a crear un arma nuclear, porque si algo siempre ha sostenido el régimen de los ayatolas son dos objetivos: su deseo de obtener armas nucleares y su objetivo de destruir Israel.

Gur-Aryeh explicó que Israel estima que Irán posee aproximadamente 3 mil misiles de largo alcance que tienen la capacidad de llegar a Europa, miles de drones de ataque y una carrera para crear una bomba nuclear.

En ese contexto, defendió la ofensiva militar lanzada recientemente contra instalaciones iraníes vinculadas a misiles y al programa nuclear.

“Tuvimos una operación muy extensa en junio contra el programa de misiles y el programa nuclear de Irán. Se esperaba que el régimen reconsiderara su estrategia tras la presión militar y económica. Este régimen recibió verdaderamente toda oportunidad para cambiar este comportamiento y decidió de hacer el contrario”, aseveró la diplomática.

También mencionó la represión interna contra manifestaciones pacíficas de estudiantes en Irán desarrolladas en el mes de enero de este 2026 y en donde el régimen iraní asesinó a más de 30 mil civiles de su población.

Finalmente, la embajadora planteó que un eventual debilitamiento del régimen iraní podría abrir un escenario distinto para Medio Oriente.

“Si el pueblo de Irán logra con esta ayuda de ahora quitar este régimen podremos tener, finalmente, un país que vaya en la dirección de la paz, la prosperidad y que no promueva la violencia en la región”, finalizó.

Sobre la duración del conflicto actual, Gur-Aryeh indicó que Israel prevé que la operación militar continúe durante algún tiempo, por lo que estima que se seguirá desarrollando durante semanas.



