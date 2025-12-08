Israel, Qatar y EE. UU. se reúnen para abordar tema de Gaza

Estados Unidos, Israel y Qatar llevaron a cabo una reunión trilateral en Nueva York el domingo (07.12.2025), informó un alto funcionario de la Casa Blanca, meses después de que aviones israelíes realizaran un ataque aéreo en Doha.

El funcionario del gobierno confirmó que la reunión se llevó a cabo, pero no dio detalles del encuentro, cuyos preparativos se mantuvieron bajo total reserva.

Dos fuentes le dijeron al medio Axios que fue "la reunión de más alto nivel entre los países desde el acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, para el cual Qatar actuó como mediador clave".

Axios también informó que el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, organizó el encuentro al que asistieron además el jefe del Mossad, David Barnea, y un alto funcionario catarí no identificado.

Qatar, junto a Egipto y Estados Unidos, ayudó a negociar un alto el fuego integral entre Israel y Hamás, que aún es delicado ya que ambos se acusan mutuamente de violar sus términos.

El sábado, Qatar y Egipto pidieron la retirada de las tropas israelíes y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización para implementar completamente el frágil acuerdo para poner fin al conflicto en Gaza.

Axios informó que el enfoque principal de la reunión del domingo fue en gran medida "la implementación del acuerdo de paz en Gaza".

El ataque israelí en Doha el 9 de septiembre apuntó sin éxito al principal negociador de Hamás, Jalil Al Hayya, y a otros miembros del grupo palestino.

El ataque mató a seis personas y provocó una ola de críticas, incluso una reprimenda del presidente estadounidense Donald Trump.

Según Axios, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, posteriormente llamó al primer ministro catarí desde la Casa Blanca "para disculparse por el ataque".

La ofensiva militar israelí en Gaza comenzó en respuesta al ataque lanzado el 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás, considerado terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos y otros países.

Ese ataque dejó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance de la agencia AFP basado en datos israelíes. La guerra israelí en Gaza ha matado a más de 70.000 palestinos, mayoritariamente civiles, de acuerdo al Ministerio de Salud del gobierno de Hamás que la ONU considera fiables.