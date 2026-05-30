Alianza AUKUS anuncia proyectos de drones submarinos

EEUU amenaza con reanudar guerra si no hay acuerdo con Irán

Alianza AUKUS anuncia proyectos de drones submarinos

Gran Bretaña, Australia y Estados Unidos anunciaron este sábado (30.05.2026) el siguiente paso en la alianza de defensa AUKUS con un acuerdo para producir equipos para drones militares submarinos, plan que contempla el desarrollo de nuevas tecnologías que puedan desplegarse en los llamados vehículos submarinos no tripulados (UUV).

El secretario de Defensa, John Healey, anunció el proyecto junto a su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, y el viceprimer ministro australiano, Richard Marles, en una conferencia de defensa en Singapur. "Juntos anunciamos capacidades submarinas revolucionarias que mantendrán a Gran Bretaña segura, apoyando a las empresas británicas que impulsan el crecimiento y colaborando estrechamente con nuestros aliados más cercanos", declaró Healey.

La Marina Real británica busca avanzar hacia un modelo híbrido con un mayor uso de drones, como lo muestra la inversión en cazaminas no tripulados, listos para ser eventualmente desplegados en el estrecho de Ormuz. (dpa, Reuters)

Israel ordena evacuar siete pueblos en el sur de Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ordenaron este sábado (30.05.2026) evacuar siete pueblos del sur de Líbano antes de lanzar nuevos ataques, después de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, anunciara que sus tropas siguen avanzando en el país vecino. En los últimos días, Israel ha intensificado sus operaciones aéreas y terrestres en Líbano, donde afirma que su objetivo es el grupo chiita Hezbolá, aliado de Irán.

Los bombardeos israelíes del viernes contra una treintena de localidades dejaron 11 muertos en la región de Tiro, entre ellos un socorrista, y ocho heridos, según el Ministerio de Salud libanés. En teoría, desde el 17 de abril rige un alto al fuego que no se ha respetado.