Israel: operación militar en Líbano "no ha terminado"

"Las maniobras sobre el terreno en el Líbano y los ataques contra Hezbolá han permitido alcanzar numerosos objetivos", pero la operación "no ha terminado, declaró el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, menos de 24 horas después de la entrada en vigor del alto al fuego en el primer día de una tregua de 10 días en la guerra entre Israel y el grupo proiraní Hezbolá.

Además Katz advirtió que los miles de civiles libaneses desplazados que regresan a sus hogares tras la entrada en vigor de la tregua podrían verse obligados a evacuar de nuevo "si se reanudan los combates".

Kenia baja el impuesto al combustible por 90 días

William Ruto, presidente de Kenia, aprobó la reducción al impuesto sobre el combustible para hacer frente a la subida de precios provocada por el cierre del estrecho de Ormuz.

"Hemos dado este paso urgente y necesario porque un aumento en el costo del combustible tiene un efecto dominó en los bienes y servicios de consumo", afirmó Ruto en “X”, tras firmar el Proyecto de Ley de Modificación del Impuesto al Valor Añadido de 2026.

La reducción bajará a la mitad el IVA al combustible, del 16 al 8 %, y durará 90 días. Ruto informó de que fue incluida una disposición que permite extender esta medida en caso de que el conflicto en Medio Oriente continúe.

El proyecto, busca disminuir el coste del combustible en sectores como el transporte, la industria manufacturera o la agricultura. "Haremos todo lo posible para amortiguar a los kenianos de los choques económicos derivados del conflicto en Oriente Medio", añadió Rutto.

Esta decisión llega tres días después de que la Autoridad Reguladora de Energía y Petróleo de Kenia (EPRA) anunciara una subida del 16 % y de algo más del 24 % del precio de la gasolina y el diésel, en un país que vivió sangrientas protestas a raíz de un proyecto para aumentar los impuestos en 2024.



Macron, preocupado por violaciones al alto al fuego en Líbano

El presidente francés, Emmanuel Macron, manifestó este viernes (17.04.2026) su "preocupación" por que el alto al fuego en el Líbano quede debilitado por la continuación de las operaciones militares y pidió a las partes que cesen las hostilidades.

En un mensaje colgado en su cuenta de X., Macron instó en concreto a Hezbulá a "renunciar a las armas" y a Israel a "respetar la soberanía libanesa y parar la guerra". Igualmente insistió en que tiene que haber "seguridad para las poblaciones civiles a ambos lados de la frontera entre el Líbano e Israel".

El presidente francés subrayó su apoyo al alto el fuego entre los dos contendientes, anunciado el jueves por el presidente estadounidense Donald Trump, y que entró en vigor la pasada medianoche, hora del Líbano (21.00 GMT), pero al mismo tiempo manifestó su cautela.

Desplazados intentan volver a sus hogares con el alto al fuego en Líbano

Un gran número de desplazados comenzaron a regresar este viernes (17.04.2026) a sus hogares en los suburbios meridionales de Beirut conocidos como el Dahye y en el sur del Líbano, tras la entrada en vigor de un alto al fuego con Israel, lo que ha provocado atascos significativos en la principal carretera de la costa.

Al extrarradio capitalino ya han llegado familias desde poco después del inicio de la tregua la medianoche local, mientras que vecinos del sur emprendieron camino a primera hora de este viernes pese a las advertencias del Ejército sobre algunas violaciones del pacto.

Las autoridades están trabajando para reabrir por completo el puente de Qamiyeh, sobre el río Litani y clave para el acceso a la región más meridional del Líbano, a fin de facilitar el movimiento después de que fuera bombardeado por Israel la tarde del jueves, según la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

Irán pide que Israel abandone "todos los territorios ocupados" en Líbano y "libere a todos los prisioneros"

El portavoz de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, acogió con "satisfacción" el alto el fuego de 10 días que entró en vigor anoche, según con comunicado recogido por la televisión Press TV.

"Desde el inicio de las conversaciones con diversas partes regionales e internacionales, incluidas las negociaciones de Islamabad, la República Islámica de Irán ha subrayado constantemente la necesidad imperiosa de un alto el fuego simultáneo en toda la región, incluido el Líbano", afirmó Baghaei. "Tras las conversaciones de Islamabad, Irán persiguió este objetivo con la máxima seriedad", continuó.

El acuerdo de alto al fuego de diez días entre el Líbano e Israel entró en vigor a la medianoche local (21:00 GMT) después de negociaciones mediadas por Washington. Se anunció en plena visita del jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, a Teherán, donde se ha reunido con altos cargos iraníes.

Poco después de su entrada en vigor, el Ejército del Líbano denunció "varios ataques israelíes, además de bombardeos intermitentes que han afectado a una serie de pueblos" en lo que describen como "violaciones del acuerdo". El portavoz de Exteriores iraní pidió que Israel abandone "todos los territorios ocupados en el sur de Líbano" y "libere a todos los prisioneros".

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