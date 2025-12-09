Israel lanza una ola de bombardeos contra objetivos de Hezbolá en el sur de Líbano

El Ejército de Israel lanzó durante esta madrugada de este martes (9.12.2025) una ola de bombardeos contra "estructuras pertenecientes" a la milicia chií Hezbolá en varias zonas del sur del Líbano, informó en un comunicado.

Además, en su nota, Israel asegura haber atacado un "complejo de entrenamiento y cualificación" utilizado por Radwan, la fuerza de élite de Hezbolá que se usaba "para impartir entrenamiento a terroristas de la organización destinados a planificar y ejecutar actividades terroristas contra tropas y civiles de israelíes".

"Como parte del entrenamiento en el complejo, los terroristas realizaron ejercicios de tiro y entrenamiento adicional sobre el uso de diversos tipos de armas", agrega la nota del Ejército.

En este sentido, Israel considera que "los objetivos atacados y el entrenamiento militar realizado como preparación contra el Estado de Israel constituyen una violación de los entendimientos entre Israel y Líbano".

"El Ejército continuará operando para eliminar cualquier amenaza que se plantee contra el Estado de Israel", concluyó.

A pesar de que recientemente se cumplió un año del alto el fuego entre Israel y Líbano, los bombardeos del Ejército israelí en territorio libanés, donde todavía mantiene posiciones cerca de la frontera, son prácticamente diarios y especialmente intensos desde hace semanas.

El Gobierno de Benjamín Netanyahu justifica estos bombardeos asegurando que la milicia chií está intentando rearmarse.



