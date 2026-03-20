Israel lanza más ataques contra un Irán al que considera "diezmado"

Israel lanzó este viernes nuevos bombardeos contra un Irán que, según el primer ministro Benjamin Netanyahu, está a punto de quedar "diezmado", aunque los ataques con misiles y drones de la república islámica siguen estremeciendo a sus vecinos del Golfo.



"Estamos ganando la guerra e Irán está siendo diezmado", dijo Netanyahu el jueves en una conferencia de prensa televisada, en la que destacó que Teherán ya no tiene "la capacidad de enriquecer uranio" ni de "producir misiles balísticos".



"Creo que esta guerra terminará mucho más rápido de lo que la gente imagina", añadió, sin definir ningún plazo.



En el vigésimo primer día de guerra, estas declaraciones, percibidas como tranquilizadoras, han apaciguado a los mercados.



Wall Street cerró con una caída moderada y el petróleo volvió a bajar ligeramente, con el barril de Brent del mar del Norte, la referencia internacional, rondando los 107 dólares.



En el frente de esta guerra, que se ha convertido en regional, los ataques continúan, no obstante, este viernes, cuando se celebra en Irán el Noruz, el Año Nuevo persa, y la Fiesta del Fin del Ayuno en Arabia Saudita y en la mayoría de los países musulmanes.



Irán, un país de mayoría chiita, fijó para el sábado esa última festividad que marca el cierre del Ramadán.



Refinería atacada en Kuwait



Entretanto, el Golfo sigue siendo blanco de ataques con misiles y drones: Emiratos Árabes Unidos aseguró que respondió a ataques con cohetes, Arabia Saudita informó que interceptó varios drones, sobre todo en el este del país, y Baréin dijo haber controlado el incendio de un almacén causado por metralla procedente de una "agresión iraní".



En Kuwait, una refinería, que ya había sido bombardeada el jueves, sufrió un nuevo ataque con drones, lo que provocó un incendio y el cierre de varias de sus unidades.



En represalia por la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel desde el 28 de febrero, Irán ha atacado los intereses de Washington en los países del Golfo y las infraestructuras energéticas, lo que alimenta los temores de perturbaciones en la economía mundial.



El precio del gas en Europa se disparó el jueves, lo que llevó el índice TTF holandés, referencia europea, a niveles nunca vistos desde 2023.



Catar estimó que su capacidad de exportación de gas natural licuado (GNL) se redujo en un 17 % tras los recientes ataques contra su principal planta de producción en Ras Laffan.



Esa ofensiva iraní fue una respuesta a la de Israel contra la instalación marítima de South Pars/North Dome, la mayor reserva de gas conocida del mundo, compartida por Irán y Catar.



Mientras tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió a Israel que dejara de atacar las infraestructuras energéticas de Irán, y Netanyahu dijo que así lo haría.



Pero el magnate republicano también amenazó con destruir "masivamente la totalidad del yacimiento" si Irán continuaba con sus ataques.



Irán, por su parte, advirtió que no mostrará "ninguna moderación" si sus infraestructuras energéticas vuelven a ser blanco de ataques, dijo el canciller de la república islámica, Abás Araqchi.



"Nuestra respuesta al ataque israelí contra nuestras infraestructuras solo ha movilizado una FRACCIÓN de nuestro poder", agregó.



Macron propone "marco de la ONU" para Ormuz



Reunidos en una cumbre en Bruselas, los líderes de la Unión Europea (UE) pidieron el jueves una "moratoria" sobre los ataques contra las infraestructuras energéticas e hídricas, al exhortar a todas las partes a la "máxima moderación".



Tras un llamado estadounidense que inicialmente no tuvo respuesta, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón se declararon "dispuestos a contribuir", cuando llegue el momento, a los esfuerzos para asegurar la navegación en el estrecho de Ormuz, paso marítimo estratégico para el petróleo y el gas mundiales bloqueado de facto por Irán.



Pero para París, Roma y Berlín, una participación solo es posible tras el cese de los combates.



El presidente francés, Emmanuel Macron, mencionó la posibilidad de una futura misión, en el marco de la ONU, una vez terminadas las hostilidades.



Para calmar al mercado petrolero, los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) comenzaron a liberar sus reservas estratégicas de petróleo, tal como se anunció a mediados de marzo.



Se pondrán a disposición un total de 426 millones de barriles, en su mayoría de crudo.



Nuevos ataques en Líbano



En Líbano, arrastrado a la guerra el 2 de marzo por los ataques del movimiento proiraní Hezbolá a Israel, la agencia oficial de noticias local informó este viernes de nuevos bombardeos del Estado hebreo contra ciudades del sur.



"Aviones de combate del enemigo israelí lanzaron ataques al amanecer contra las localidades de Bafliyeh y Hanine, en los distritos de Tiro y Bint Jbeil", informó la Agencia Nacional de Noticias (NNA), y añadió que las fuerzas israelíes habían atacado otras cinco poblaciones.



El día anterior, el presidente Joseph Aoun volvió a pedir una tregua y negociaciones con Israel, con motivo de la visita del jefe de la diplomacia francesa, Jean-Noël Barrot, quien tiene previsto viajar a Israel el viernes.



