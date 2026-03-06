Internacional
Israel lanza ataque "a gran escala" sobre Teherán
La nueva ofensiva llegó justo después de que el ejército dijera que había detectado otra andanada de misiles iraníes dirigida hacia Israel.
Israel anunció el viernes el lanzamiento de ataques "a gran escala" contra objetivos en Teherán, mientras que la radiotelevisión estatal iraní informó de una explosión en la zona oeste de la ciudad.
"Las fuerzas israelíes han comenzado una ola de ataques a gran escala" contra objetivos gubernamentales en la capital iraní, señaló un comunicado militar israelí.
El anuncio de la nueva ofensiva llegó justo después de que el ejército dijera que había detectado otra andanada de misiles iraníes dirigida hacia Israel.
En desarrollo.