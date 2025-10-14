Israel identifica los cuatro cuerpos de rehenes devueltos por Hamás

En un comunicado, el Ejército de Israel identificó este martes 14 de octubre, con nombre y apellido, a dos de las víctimas, cuyos cuerpo fueron devueltos la víspera por el grupo militante islamista palestino Hamás. Se trata de Guy Iluz, israelí de 26 años, y Bipin Joshi, estudiante nepalí de 22 años.

Los nombres de los otros dos rehenes devueltos sin vida tras su cautiverio en Gaza no fueron revelados por el Ejército a petición de sus familias, añadió el comunicado.

Sin embargo, los dos nombres sin confirmar, así como las fotos correspondientes, aparecen en medios locales como el Times of Israel, citando el anuncio de Hamás sobre la devolución de sus cuerpos.

Guy Iluz y Bipin Joshi

Iluz asistía al festival de música Nova cuando militantes liderados por Hamás lanzaron su asalto el 7 de octubre de 2023. Según informes, intentó huir del lugar en un jeep y luego se escondió en un árbol, desde donde tuvo su último contacto con sus padres antes de ser capturado y llevado a la Franja de Gaza.

El Ejército afirmó que Iluz resultó herido y fue secuestrado vivo por militantes, pero que posteriormente falleció a causa de sus heridas debido a la falta de tratamiento médico durante su cautiverio.

No se especificó cuándo falleció realmente, aunque su fallecimiento se anunció en diciembre de 2023. Iluz había trabajado como técnico de sonido para famosos músicos israelíes.

Joshi formaba parte de un grupo nepalí de capacitación agrícola que había llegado a Israel tres semanas antes del asalto de Hamás. Fue secuestrado del kibutz Alumim y fue fotografiado refugiándose con trabajadores tailandeses poco antes de que los militantes llegaran a la zona.

"Se estima que fue asesinado en cautiverio durante los primeros meses de la guerra", declaró el Ejército. El amigo nepalí de Joshi, Himanchal Kattel, único superviviente del grupo, declaró a la AFP que los atacantes lanzaron una granada al refugio, la cual Joshi atrapó y tiró antes de que explotara, salvándole la vida.

Faltan 24 cuerpos por devolver a Israel

"El regreso de Guy y Bipin... brinda cierto consuelo a las familias que han vivido con una incertidumbre y una duda agonizantes durante más de dos años", declaró el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, el principal grupo israelí que lucha por la liberación de todos los rehenes. "No descansaremos hasta que los 24 rehenes regresen a casa", declaró en un comunicado.

Israel aún espera la devolución de otros 24 cuerpos, de un total de 28, según el acuerdo de alto al fuego firmado con Hamás (considerada una organización terrorista por Israel, EE. UU., la UE y otros países), con mediación de EE. UU., Qatar y Egipto, para alcanzar la paz en Gaza, tras los dos años de guerra que siguieron a los ataques de Hamás a Israel, el 7 de octubre de 2023.