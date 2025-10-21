Israel identifica cadáver entregado por Hamás como el sargento israelí Tal Haimi

"Representantes del Ejército informaron a la familia del sargento mayor Tal Haimi de que su ser querido había sido devuelto a Israel y su identificación completada", recoge el comunicado del mandatario israelí.

Según otro comunicado del Ejército de Israel, Haimi, quien era el comandante del equipo de emergencia de Nir Yitzhak, el kibutz donde vivía, fue asesinado "durante un combate en la defensa del kibutz la mañana del 7 de octubre de 2023, y su cuerpo fue llevado a la Franja de Gaza por la organización terrorista Hamás".

Su familia lo creyó vivo inicialmente, pero recibió la noticia de su deceso en diciembre de 2023, según detalló el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos en otro comunicado.

Tal Haimi tenía 41 años al momento de su muerte, y deja esposa, cuatro hijos, un padre y una hermana.

Su regreso "brinda una medida de consuelo a una familia que ha vivido una incertidumbre y angustia insoportables durante más de dos años" añadió el Foro, que pidió también el retorno del resto de los cadáveres.

15 cadáveres de rehenes por devolver

Anoche, Israel recibió, a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, un ataúd con sus restos. Tras su entrega, son 15 los cadáveres que todavía permanecen en Gaza.

La entrega coincidió con el viaje del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, quien tiene previsto reunirse este martes con el primer ministro Benjamín Netanyahu, además de supervisar la aplicación del acuerdo de cese al fuego entre el Gobierno israelí y lHamás.

Este pacto, firmado el 10 de octubre, contempla la devolución de cuerpos de rehenes fallecidos aún retenidos en Gaza, el avance hacia el desmantelamiento del grupo islamista palestino y la definición de quién administrará el enclave además de la liberación de dos millares de prisioneros palestinos y el repliegue de las tropas israelíes a una franja más estrecha de la que habían tomado militarmente.