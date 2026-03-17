Israel dice haber matado Alí Larijani, figura clave del régimen de Irán

Israel dice haber atacado infraestructura del régimen iraní

Según Israel, murió Alí Larijani, figura clave del régimen de Irán

Israel dice haber matado al comandante de la milicia paramilitar Basij en Teherán

Israel afirma que inició nuevos ataques contra Teherán y Beirut

Israel dice haber eliminado a Alí Larijani, figura clave del régimen

Israel Katz, ministro de Defensa, ha anunciado que el ejército eliminó a Alí Larijani, figura clave del poder iraní desde hace décadas y actual jefe del Consejo Superior de Seguridad.

"El jefe de Estado Mayor acaba de informarme de que Larijani, secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional, y [el general Gholamreza] Soleimani, jefe de los Basij, el aparato represivo central de Irán, fueron eliminados anoche", declaró el ministro Israel Katz en un mensaje de video. (dpa/efe/afp)



Israel dice haber matado al comandante de la milicia paramilitar Basij en Teherán

El Ejército de Israel dijo este martes que su fuerza aérea mató la pasada noche, "en un ataque preciso" en Teherán, al comandante de la milicia paramilitar iraní Basij (subordinada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria), Gholamreza Soleimani.

"Ayer (lunes), la Fuerza Aérea Israelí, actuando con base en información de inteligencia de las FDI, atacó y eliminó a Gholamreza Soleimani, quien se desempeñó como comandante de la unidad Basij durante los últimos seis años", dicen las Fuerzas de Defensa de Israel en su comunicado.

Según Israel, la milicia Basij, bajo el mando de Soleimani, fue la fuerza que lideró las principales operaciones de represión durante las protestas en Irán, "empleando violencia extrema y arrestos masivos", contra los manifestantes. (dpa/afp/efe)

Israel dice haber atacado infraestructura del régimen iraní

Las Fuerzas de Defensa de Israel dicen en un comunicado que han atacado simultáneamente "infraestructura del régimen" de Irán en las ciudades de Teherán, Shiraz y Tabriz.

Sobre los impactos en Teherán, dice la nota: "Decenas de aviones de combate de la Fuerza Aérea, guiados por la Inteligencia Militar, completaron ayer (lunes) un ataque aéreo a gran escala (...) Se lanzaron decenas de municiones sobre las sedes de los organismos de seguridad". Entre las instalaciones afectadas, estarían el Ministerio de Inteligencia y sedes de la milicia basij.

Además, se atacaron instalaciones utilizadas para el "almacenamiento y lanzamiento de vehículos aéreos no tripulados, misiles balísticos y sistemas de defensa aérea", de acuerdo al ejército israelí.

En cuanto a Shiraz, aseguran haber golpeado la sede del comando de seguridad interna y un supuesto depósito de misiles balísticos.