Israel confirma que el octavo cuerpo entregado por Hamás no es de un rehén

El Ejército de Israel confirmó que, tras los exámenes realizados por el Instituto Nacional de Medicina Forense, el cuarto cuerpo entregado anoche por Hamás, y el octavo del total de 28 pactados en el acuerdo de alto al fuego que puso fin a la guerra en Gaza, "no coincide con ninguno de los rehenes".

"Hamás debe hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos", recoge el comunicado del Ejército.

21 cadáveres de rehenes por entregar

La pasada noche, como parte del acuerdo de alto el fuego con Israel, el grupo palestino entregó cuatro cuerpos a la Cruz Roja, que el organismo posteriormente hizo llegar al Ejército israelí, tal y como establece el protocolo.

En el enclave quedan aún veintiún cuerpos de rehenes en manos de las milicias palestinas, asunto que agrega tensión al acuerdo con Israel.

Hamás ha declarado que existen dificultades para localizar los restos entre los escombros tras dos años de guerra en la Franja de Gaza.

Pero, según informes de prensa, Israel considera que se trata de una táctica dilatoria y ha amenazado con restringir el envío de ayuda a la Franja de Gaza y mantener cerrado el paso fronterizo de Rafah con Egipto hasta que se hayan trasladado todos los cuerpos de los rehenes.

Número indeterminado de cadáveres palestinos por devolver

Israel se comprometió también, en virtud del acuerdo de tregua, a entregar un número indeterminado de cadáveres palestinos en manos de fuerzas israelíes, de los que devolvió ayer 45.