Israel bombardea supuestas posiciones de Hezbolá en Líbano

Las Fuerzas Armadas de Israel anunciaron este martes (06.01.2026) que atacaron supuestos almacenes de armas y edificios militares de la milicia chiita Hezbolá y del grupo islamista palestino Hamás -considerado terrorista por la Unión Europea- en "varias zonas de Líbano". El presidente libanés criticó los ataques, que a su juicio buscan torpedear los esfuerzos por consolidar un alto al fuego.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron varios almacenes de armas y edificios militares, tanto en superficie como bajo tierra, utilizados por Hezbolá para impulsar planes terroristas contra las FDI y el Estado de Israel, así como para rearmarse”, dice el texto. El portavoz de las fuerzas israelíes en árabe, Avichai Adraee, había emitido el lunes una advertencia de evacuación ante la inminencia de los bombardeos.

También fueron golpeadas presuntas instalaciones para la fabricación de armas para Hamás que, según Israel, se encontraban ubicadas en zonas civiles, "lo que constituye otro ejemplo del uso cínico de civiles libaneses como escudos humanos por parte de organizaciones terroristas". El domingo, dos personas murieron en otro ataque israelí contra un vehículo en el sur del Líbano, donde supuestamente circulaban dos "terroristas".

Ataques plantean "numerosas interrogantes"

Al menos una persona resultó herida en los ataques, sin que se entregaran reportes de víctimas fatales, principalmente debido a que las zonas, donde hay centros comerciales y viviendas, fueron evacuadas.

Este martes, el presidente libanés, Joseph Aoun, acusó a Israel de intentar frustrar los intentos de su Gobierno, así como de otros actores "regionales e internacionales", para consolidar el alto al fuego con su país. El jefe de Estado condenó sobre todo los ataques israelíes de las últimas horas contra aldeas y localidades meridionales, horas antes de una nueva reunión en el sur libanés del mecanismo de supervisión del alto al fuego.

Para Auon los recientes ataques "plantean numerosas interrogantes, ya que se producen justo en vísperas de la reunión del mecanismo" de supervisión, y agregó que "los continuos ataques buscan frustrar todos los esfuerzos locales, regionales e internacionales para detener la escalada israelí, a pesar de la cooperación del Líbano con estos esfuerzos".

Aoun llamó nuevamente a que la comunidad internacional "intervenga eficazmente para poner fin a la continua agresión de Israel contra el Líbano y permitir que el cumpla sus tareas asignadas con el acuerdo de las partes interesadas y el apoyo internacional". Israel bombardea Líbano casi a diario pese al alto al fuego acordado entre las partes en noviembre de 2024, y aún mantiene a sus tropas en varios puntos de su territorio.