Israel bombardea el sur del Líbano, Irán amenaza con responder

Reservas de petróleo de países OCDE, las más bajas desde 1990

AIE rebaja su previsión de demanda mundial de petróleo para 2026

Fuerzas israelíes bombardean varias zonas del sur de Líbano, Irán amenaza con respuesta

Irán reanuda exportaciones de crudo tras dos meses de bloqueo, según imágenes satelitales

Reservas de petróleo de países OCDE, las más bajas desde 1990

Las reservas de petróleo de los países de la OCDE alcanzaron su nivel más bajo desde 1990, aseguró este miércoles (17.06.2026) la Agencia Internacional de Energía (AIE) en su informe mensual de junio, en un contexto de dificultades en el abastecimiento debido al bloqueo del estrecho de Ormuz.

"A pesar de la caída significativa de la demanda de petróleo (...), las reservas siguen disminuyendo a un ritmo récord", señaló la AIE en su reporte, al indicar que las existencias de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han disminuido en 163 millones de barriles desde que comenzó la guerra en Oriente Medio.

rml (afp, iea)

AIE rebaja su previsión de demanda mundial de petróleo para 2026

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha recortado en otros 700.000 barriles diarios sus previsiones sobre el consumo mundial de petróleo para este año respecto a las que hizo en mayo, pese al acuerdo entre Estados Unidos e Irán, en espera de que su aplicación permita conducir a una normalización en 2027.

En su informe mensual sobre el mercado petrolero publicado este miércoles, la AIE espera que esa demanda global se reduzca en 1,1 millones de barriles diarios (mb/d) en 2026 respecto a 2025 a causa del tirón de precios que se produjo con el inicio de la guerra el 28 de febrero y el cierre del estrecho de Ormuz, que está todavía lejos de haberse corregido totalmente.

Ese cierre de Ormuz ha provocando un hundimiento de la oferta mundial de 5 mb/d (un 4,8 %) en el segundo trimestre respecto al mismo periodo del pasado año, lo que supone el primer descenso trimestral desde 2020 y más de lo que los expertos de la agencia habían anticipado en mayo.

Con el acuerdo para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán, que debe formalizarse este viernes en Suiza, y del que no se conocen todos los detalles, los autores del informe creen que la reapertura del estrecho de Ormuz va a permitir que llegue más petróleo al mercado y que eso conduzca a un incremento del consumo, pero muy gradual y no inmediato.

rml (efe, afp)

Irán denuncia 84 violaciones de la tregua en Líbano en 48 horas y amenaza con responder

Las fuerzas israelíes bombardearon este miércoles (17.08.2026) varias zonas en el sur del Líbano, informó la prensa estatal, pese a un acuerdo con Estados Unidos para terminar la guerra en el Medio Oriente que incluye a Líbano.

La Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa indicó que los aviones israelíes bombardearon la zona de Nabatiyeh y el entorno oriental del pueblo vecino de Kfar Tebnit. Israel también lanzó un ataque con drones contra la localidad de Ansariyeh, en la zona de Zahrani, indicó la NNA.

Advertencia

Las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron a Israel de que una eventual continuación de sus ataques en el sur del Líbano podría desencadenar una "respuesta militar contundente", tras denunciar 84 supuestas violaciones del alto el fuego en las últimas 48 horas.

En un comunicado difundido por la agencia iraní ISNA, el Cuartel General Central Khatam al Anbiya, el principal centro de coordinación operativa de las Fuerzas Armadas de Irán, aseguró que las fuerzas israelíes han mantenido sus operaciones militares en territorio libanés pese al anuncio el domingo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Washington había alcanzado un acuerdo de paz con Teherán.

Según el mando militar iraní, las acciones israelíes han causado nuevas víctimas en el Líbano y contradicen los compromisos de desescalada impulsados por Estados Unidos e Irán. Teherán reiteró que el cese de las operaciones israelíes en los distintos frentes regionales, especialmente en el libanés, figura entre los principales objetivos del memorando de entendimiento que ambas partes prevén firmar este viernes en Suiza.



