Israel bajo ataque: Irán lanza decenas de misiles balísticos

El Ejército de Israel informó que su territorio es blanco de misiles iraníes este domingo, por la primera vez desde el cese el fuego del 8 de abril.

"Hace poco, el Ejército identificó misiles lanzados desde Irán hacia el territorio de Israel" señaló un comunicado militar.

Las sirenas de alerta sonaron en diversos puntos del norte de Israel, según el Ejército.

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