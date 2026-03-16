Israel anuncia "operación terrestre limitada" en el sur del Líbano

Ejército de Israel anuncia "operaciones terrestres limitadas" en el sur del Líbano

Israel anuncia nueva oleada de ataques contra Irán

La UE debate sobre el estrecho de Ormuz

Trump advierte a OTAN futuro "muy malo" si no ayuda en Ormuz

Restablecido tráfico aéreo en aeropuerto de Dubái

Un incidente relacionado con un dron ha provocado un incendio en un depósito de combustible cerca del aeropuerto de Dubái que afectó al tráfico aéreo.

Aeropuertos de Dubái informa de que los vuelos se están reanudando gradualmente. Antes del conflicto, la de Dubai era la terminal aérea con mayor tráfico internacional del mundo. (dpa/efe)

Nueva oleada de ataques de Israel contra varias ciudades de Irán

Israel anuncia que sus cazas han comenzado una nueva oleada de ataques "a gran escala" en las ciudades iraníes de Teherán, Shiraz y Tabriz.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) acaban de iniciar una oleada de ataques a gran escala contra la infraestructura del régimen terrorista de Irán en Teherán, Shiraz y Tabriz", informó el Ejército israelí mediante un comunicado. (dpa/efe)

La UE debate sobre el estrecho de Ormuz

Los países miembros de la UE van a debatir qué se puede hacer desde el lado europeo para mantener abierto el estrecho de Ormuz, ha dicho el lunes 16 de marzo la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas.

"Es de nuestro interés mantener abierto el estrecho de Ormuz y por eso también estamos discutiendo qué podemos hacer al respecto desde el lado europeo", comentó Kallas a periodistas, antes de una reunión de ministros de Exteriores de la UE en Bruselas. (dpa/reuters)

Ejército de Israel anuncia "operaciones terrestres" en Líbano

El Ejército de Israel anunció el lunes 16 de marzo que ha iniciado "operaciones terrestres limitadas" contra Hezbolá en el sur de Líbano.

"En días recientes, soldados de la 91 división de las FDI comenzaron operaciones terrestres limitadas y dirigidas contra bastiones clave de Hezbolá en el sur de Líbano", indicaron las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) en un comunicado.

"Esta actividad es parte de un esfuerzo defensivo mayor por establecer y fortalecer una posición defensiva avanzada, que incluye el desmantelamiento de la infraestructura terrorista y la eliminación de terroristas que operan en la zona", agrega el texto. "Antes de la entrada de los soldados a la zona, las FDI efectuaron ataques utilizando artillería y la Fuerza Aérea Israelí contra numerosos objetivos terroristas para mitigar las amenazas en el entorno operativo".



