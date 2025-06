Israel afirma tener el "apoyo manifiesto" de Trump en su ataque de "todos los sitios" iraníes

Israel afirmó el sábado que quiere atacar "todos los sitios" del régimen iraní, asegurando tener el "apoyo manifiesto" del estadounidense Donald Trump en su segundo día de bombardeos contra la República Islámica, quien prometió una respuesta "más fuerte".



Irán acusó a Israel de precipitar a Oriente Medio en un "peligroso ciclo de violencia" y de socavar las conversaciones entre Teherán y Washington sobre el programa nuclear iraní.



Omán, que interviene como mediador entre Estados Unidos e Irán en este diálogo, anunció que no se celebrará la nueva ronda de reuniones previstas en su capital, Mascate, entre ambos países el domingo.

​"La diplomacia y el diálogo continúan siendo la única vía hacia una paz duradera", señaló en X el ministro omaní de Relaciones Exteriores, Badr Albusaidi.

Por segundo día consecutivo, la aviación israelí prosiguió sus ataques contra varios emplazamientos, en particular sistemas de defensa antiaérea de la región de Teherán y decenas de lanzaderas de misiles.



El objetivo: desmantelar las capacidades militares y nucleares de su archienemigo.

​"Muy pronto verán aviones israelíes (...) en el cielo de Teherán. Atacaremos todos los sitios y objetivos del régimen", afirmó el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien aseguró contar con el "apoyo manifiesto" del presidente Trump. "Hemos infligido un verdadero golpe al programa nuclear" de Irán, agregó.

Israel asegura que dispone de información de sus servicios de inteligencia según la cual Irán se está acercando a un "punto de no retorno" en su avance por desarrollar una bomba atómica. Con este argumento, el ejército israelí lanzó el viernes de madrugada una masiva operación aérea sobre Irán, bombardeando más de 200 emplazamientos militares y nucleares.



El ejército de Israel afirmó haber matado así a más de 20 altos mandos de las fuerzas de seguridad iraníes.



El representante de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, declaró el viernes que al menos 78 personas habían muerto y más de 320 resultaron heridas, la "gran mayoría civiles".



"Teherán arderá"



En respuesta, Irán disparó el viernes misiles hacia Israel, la mayoría de los cuales fueron interceptados según el ejército israelí. Estados Unidos ayudó a derribarlos, afirmó un funcionario estadounidense.



Pero se registraron importantes daños en la región de Tel Aviv, donde los equipos de rescate informaron de tres muertos y decenas de heridos.



El presidente iraní, Masud Pezeshkian, cuyo país niega estar fabricando armas nucleares, advirtió el sábado de que la respuesta militar de Irán será "más fuerte" si Israel persiste en sus bombardeos.



En la localidad de Ramat Gan, cerca de Tel Aviv, Eliyahu Bachar, un residente, se declaraba "aturdido por lo ocurrido". "Oímos un gran estruendo, sabíamos que era algo grave", dijo Tal Friedlander, otro vecino.



El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, advirtió que "Teherán arderá" si Irán sigue disparando misiles contra su territorio.



Effie Defrin, portavoz del ejército israelí, aseguró el sábado que Israel tiene ahora "libertad de acción aérea en todo el oeste de Irán, hasta Teherán".



Un jefe de policía iraní y cinco miembros de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República Islámica, murieron el sábado en ataques en el oeste y el centro del país, según los medios locales.



Además, otras dos personas murieron en un bombardeo israelí contra una ambulancia en el noroeste, según la Media Luna Roja iraní.



El ataque de un dron israelí contra una refinería estratégica del sur de Irán provocó el sábado una "fuerte explosión", según una agencia iraní.



Suspensión de vuelos



Según medios de comunicación iraníes, se produjeron ataques en la ciudad de Tabriz, en el norte del país, y en las provincias occidentales de Lorestan, Hamedan y Kermanshah, donde se sitúan bases militares clave.



El espacio aéreo iraní está cerrado "hasta nuevo aviso", anunció la agencia oficial IRNA.



En Israel, el principal aeropuerto internacional, Ben Gurión, cerca de Tel Aviv, está cerrado hasta nuevo aviso.



Jordania, Siria y Líbano, países vecinos de Israel, anunciaron el sábado la reapertura de sus espacios aéreos. Pero la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) aconsejó a las aerolíneas "no operar en el espacio aéreo" de esos países, más Irak, Irán e Israel.



La escalada militar entre estos dos últimos, separados por más de 1.500 km, hace temer un conflicto a gran escala en la región, según los expertos.



Ante el aumento de las tensiones, el papa León XIV hizo el sábado un "llamado a la responsabilidad y a la razón" a los dos países.



Occidente e Israel sospechan que Irán, considerado por los expertos como la única potencia nuclear de Oriente Medio, quiere dotarse de armas nucleares. Teherán lo niega y defiende su derecho a desarrollar un programa nuclear civil.



Según el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Irán disponía a mediados de mayo de 408,6 kg de uranio enriquecido al 60%. Tales reservas, si se enriquecen al 90%, umbral necesario para diseñar una bomba atómica, permitirían fabricar más de nueve bombas de este tipo.



Aliado de Israel, el presidente estadounidense Trump había instado el viernes a Teherán a alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear o exponerse a ataques "aún más brutales".



A pesar de que la comunidad internacional hizo un llamado a la desescalada, Netanyahu advirtió que "vendrán más" ataques. El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, afirmó que Israel "lanzó una guerra" que le llevará a "su ruina".



Científicos muertos

El ejército israelí indicó que nueve científicos nucleares iraníes murieron en sus ataques del viernes, un balance confirmado por la televisión estatal iraní.



Las fuerzas israelíes anunciaron además que habían "desmantelado" una planta de uranio en Isfahán, en el centro de Irán. Los daños en estas instalaciones y en la de Fordo, al sur de Teherán, fueron menores, según la organización nuclear iraní.



Una instalación exterior clave de la planta de uranio en Natanz fue "destruida", indicó el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), basándose en reportes de Irán. Pero el organismo no registró "ningún aumento de los niveles de radiación" en la región.



​