Israel afirma que bombardeo contra Irán fue el "mayor" jamás realizado por su fuerza aérea

El ejército israelí afirmó que alrededor de 200 aviones de combates participaron en un "amplio ataque" contra objetivos militares en Irán este sábado, el "mayor bombardeo" realizado jamás por su fuerza aérea.

​"Desde esta mañana, aproximadamente 200 aviones de combate (...) llevaron a cabo un amplio ataque contra el despliegue de misiles y los sistemas de defensa del régimen terrorista iraní en el oeste y el centro de Irán. Este es el mayor bombardeo aéreo militar de la historia de la fuerza aérea israelí", indicó el ejército en un comunicado.

"Los aviones de combate lanzaron cientos de municiones contra aproximadamente 500 objetivos, incluyendo los sistemas de defensa aérea y lanzadores de misiles", agregó.