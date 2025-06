Israel advierte que "Teherán arderá" si Irán sigue disparando misiles

Lo que hay que saber:

Israel vuelve a atacar a Irán en varios puntos

Al menos dos muertos en el último ataque iraní

Irán dice que las conversaciones nucleares ya no tienen sentido

Dos generales iraníes más mueren en los últimos ataques israelíes

El Papa hace un llamado "a la responsabilidad y a la razón"

El OIEA descarta de momento fuga radioactiva en Isfahán

A continuación, un resumen de los últimos acontecimientos sobre la situación en Oriente Medio, este sábado 14 de junio de 2025.

Israel lanza nuevos ataques contra varios puntos en Irán

El Ejército israelí tiene en curso ataques contra varios puntos en Irán, indicó el cuerpo armado este sábado (14.06.2025), después de que la República Islámica disparara misiles contra Israel en respuesta a su ataque masivo del viernes. "Actualmente estamos realizando ataques contra varios puntos en Irán", declaró el portavoz del ejército israelí, el general de brigada Effie Defrin.

Antes, un alto cargo militar dijo que los cazabombarderos israelíes tenían el camino despejado hasta Teherán tras los ataques contra las defensas iraníes. "La ruta aérea a Teherán está prácticamente despejada. Esto no significa que no haya amenazas (...) ni que sea fácil, pero el camino a Teherán está despejado, algo que no podríamos decir hace meses", dijo un oficial militar en un encuentro online con la prensa internacional. (afp, efe)

Tres nuevos científicos nucleares muertos en Irán

El Ejército israelí dijo el sábado que nueve científicos nucleares iraníes de alto rango murieron en sus ataques aéreos del viernes contra instalaciones nucleares en Irán. "Durante los ataques de la fuerza aérea israelí al comienzo de la Operación León Ascendente, nueve científicos y expertos de alto nivel, que desarrollaban el programa de armas nucleares del régimen iraní, fueron eliminados", indicó un comunicado castrense.

La agencia de noticias iraní Tasnim confirmó que tres nuevos científicos habían muerto en los últimos ataques israelíes, que se unen a los seis que se habían contabilizado previamente. (afp, rtr)

"Si Jameneí continuán disparando misiles, Teherán arderá"

"Teherán arderá" si Irán dispara más misiles contra Israel, declaró el sábado (14.06.2025) el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, tras la respuesta nocturna iraní al ataque masivo contra la República Islámica, que ha provocado al menos dos muertos.

"El dictador iraní está convirtiendo a los ciudadanos iraníes en rehenes y creando una realidad en la que ellos, especialmente los residentes de Teherán, pagarán un alto precio por el daño criminal causado a los civiles israelíes", afirmó Katz en un comunicado. Si el líder supremo iraní, el ayatolá Ali "Jamenei sigue disparando misiles contra el frente interno israelí, Teherán arderá", advirtió el ministro. (afp, efe)

El OIEA descarta de momento fuga radiactiva en Isfahán

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha indicado esté sábado que, hasta el momento, no tiene constancia de un aumento de los niveles de radiactividad en el exterior de la planta nuclear iraní de Isfahán, una de las instalaciones atacada por Israel ayer viernes. El organismo de la ONU señaló en un breve mensaje en inglés en la red social X que está en estrecho contacto con las autoridades iraníes.

El OIEA anunció ayer que había sido informada por Irán de que Isfahán, al sureste de Teherán, estaba entre las instalaciones nucleares bombardeadas por Israel, y que estaba a la espera de recibir más información sobre la situación en esa instalación del programa atómico iraní. (efe, rtr, oiea)

El Papa hace un llamado "a la responsabilidad y a la razón"

El papa León XIV hizo el sábado (14.06.2025) un "llamado a la responsabilidad y a la razón" a Irán e Israel, en momentos en que "la situación se ha deteriorado gravemente" entre los dos países. Y aludió "al compromiso de construir un mundo libre de la amenaza nuclear".

"Nadie debería jamás amenazar la existencia del otro, y es deber de todos los países apoyar la causa de la paz utilizando caminos de reconciliación y promoviendo soluciones que garanticen la seguridad y la dignidad para todos", afirmó durante una audiencia pública en la basílica de San Pedro. (afp, efe)

Dos generales iraníes más mueren en los últimos ataques israelíes

Irán informó de que otros dos generales murieron en ataques israelíes, lo que eleva a ocho el número total de oficiales iraníes de alto rango muertos, que se suman a los al menos seis destacados científicos nucleares del país. Gholamresa Mehrabi y Mehdi Rabani, ambos miembros destacados del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, murieron en bombardeos israelíes, según informó la radio estatal el sábado.

"Los oficiales de las Fuerzas Armadas, el general Mehdi Rabbani y el general Gholamreza Mehrabi murieron en los ataques del régimen sionista contra Teherán", informó también el diario Tehran Times. Mehrabi trabajaba como subdirector del departamento de inteligencia del Estado Mayor, mientras que Rabani era subdirector de operaciones de las Fuerzas Armadas.

La televisión estatal iraní dijo que murieron alrededor de sesenta personas, incluidos veinte niños, murieron en un ataque israelí contra un complejo de viviendas en la capital iraní, Teherán. (dpa, efe, rtr)

Ejército israelí atacó "decenas" de lanzamisiles en Irán

El Ejército de Israel dijo en un comunicado el sábado que estaba atacando "decenas" de lanzaderas de misiles en Irán. Antes, había afirmado que "durante la noche, la FAI (Fuerza Aérea Israelí) atacó docenas de objetivos, incluida la infraestructura de misiles tierra-aire, como parte de una operación para dañar las capacidades de defensa aérea del régimen iraní en el área de Teherán".

"Por primera vez desde el inicio de la guerra, a más de 1.500 km del territorio israelí, la FAI atacó sistemas de defensa en la zona de Teherán", afirmaba el comunicado previo. "Estos ataques tienen importancia operativa y nacional. Dañamos, y seguiremos dañando, sitios estratégicos y fuentes de información enemigas", dijo hoy el comandante israelí de la fuerza aérea, Tomer Bar.

Horas después, pasadas las 8:00 hora local, el Ejército israelí aseguró haber interceptado un número indeterminado de drones iraníes, tras el inicio de las alarmas antiaéreas en partes del territorio palestino ocupado de Cisjordania y del Mar Muerto. (afp, efe)

Irán: las negociaciones con EE.UU. ya "no tienen sentido"

Irán no ve ya sentido a que las negociaciones nucleares con Estados Unidos, que hasta ahora avanzaban, tras los ataques israelíes contra objetivos militares y atómicos iraníes de las últimas jornadas. "La otra parte (Estados Unidos) actuó de una manera que hace que el diálogo no tenga sentido", dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, en un comunicado recogido este sábado (14.06.2025) por medios iraníes.

"No puedes decir que negocias y al mismo tiempo dividir el trabajo permitiendo que el régimen sionista (Israel) ataque el territorio iraní", sostuvo el diplomático. Baghaei dijo que Tel Aviv "ha tenido éxito influenciando" el proceso diplomático y aseguró que el ataque israelí no hubiese ocurrido sin el permiso de Washington.

Los comentarios de Esmail Baghaei pusieron aún más en duda las posibles conversaciones entre ambos países, inicialmente programadas para el domingo en Omán. Sin embargo, no llegó a afirmar que las conversaciones se hubieran cancelado. La agencia de noticias Mizan, gestionada por el poder judicial iraní, lo citó diciendo: "Aún no está claro qué decidiremos sobre las conversaciones del domingo". (efe, ap)

Al menos dos muertos en zona residencial israelí tras impacto de cohete

Los servicios de emergencia israelíes informaron de que dos personas murieron el sábado (14.06.2025) tras el impacto de un cohete en una zona residencial en el centro de Israel, después de que Irán lanzara una andanada de misiles. "Entre las víctimas: una mujer de unos 60 años fue hallada sin signos de vida y un hombre de unos 45 fue evacuado en estado crítico (...) y más tarde fue declarado muerto", afirmó el Magen David Adom, equivalente israelí de la Cruz Roja, en un comunicado. Otras 19 personas resultaron heridas, agregó.

Medios israelíes, como Times of Israel, elevan a tres la cifra de muertos en los ataques iraníes. De este sábado. En respuesta, el Ejército israelí anunció la continuación de sus operaciones contra objetivos en Irán. En Teherán, se informó de que los sistemas de defensa aérea se activaron de nuevo durante la noche. Testigos presenciales y medios locales informaron de explosiones en el centro y noreste de la ciudad. (afp, dpa)

Estados Unidos busca reabrir la Voz de América en Persa

El Gobierno estadounidense ha pedido a empleados del servicio en persa de la emisora pública Voz de América (VOA), a los que planeaba despedir, que retornen a sus puestos de trabajo tras el ataque israelí sobre Irán y las contraofensivas de Teherán. Debido a los recortes de la Administración Trump, desde marzo la mayoría de la plantilla había sido o despedida o puesta en baja administrativa. El servicio en farsi de VOA contaba con unos 75 empleados.

La Agencia de Medios Globales de Estados Unidos (USAGM), el ente público que gestiona VOA, ha informado a aquellos empleados que se encontraban en licencia administrativa de que deben regresar de inmediato a sus funciones, según un correo al que ha tenido acceso el medio Politico. "Con efecto inmediato, se les retira de la licencia administrativa. Se espera que se presenten a su lugar de trabajo de inmediato", dice el correo. (efe, politico).