Isak será baja dos meses tras su operación, dice el entrenador del Liverpool





Londres, Reino Unido | Alexander Isak, el atacante sueco del Liverpool que sufrió este fin de semana una fractura del peroné y que fue operado el lunes, estará de baja alrededor de dos meses, estimó este martes su entrenador, Arne Slot.

El delantero de 26 años se lesionó el sábado al ser derribado por el defensa del Tottenham Micky van de Ven y abandonó el campo cojeando tras haber marcado el primer gol de la victoria 2-1 del Liverpool.

"Esa entrada de Van de Ven, si la haces diez veces, en todas hay un riesgo serio de que el otro jugador sufra una lesión grave", criticó Slot.

El Liverpool indicó el lunes en un comunicado que Isak había sido operado de su lesión, un problema de tobillo que implicó una fractura de peroné.

"Va a ser una lesión larga, para dos meses. Así que sí, para él es una grandísima decepción. Y por ello, también para nosotros", lamentó.

Esta lesión es un golpe duro para el delantero sueco, que llegó al Liverpool procedente del Newcastle en el último día del mercado de inicio de temporada por 125 millones de libras (168 millones de dólares).

Desde su fichaje, su rendimiento ha estado muy por debajo de las expectativas y solo marcó tres goles en dieciséis partidos.

El Liverpool tenía ya una ausencia importante en su ataque, la del egipcio Mohamed Salah, que está disputando con su selección de la Copa de África en Marruecos.

El neerlandés Cody Gakpo está también lesionado y no volverá a la competición hasta principios de enero.

Slot tiene por lo tanto que confiar en sus próximos partidos en el francés Hugo Ekitiké, que marcó cinco dianas en los cuatro últimos partidos, y en el italiano Federico Chiesa, poco utilizado por los Reds.

Después de un inicio de curso catastrófico, el Liverpool ha ido remontando posiciones en la tabla de la Premier League y es ahora quinto, a 10 puntos del líder Arsenal.