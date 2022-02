Isabel II, enferma de COVID-19, cancela audiencias por videconferencia

La reina Isabel II, enferma por coronavirus, anuló dos audiencias previstas por videoconferencia para este jueves y no tiene ningún acto en su agenda de esta semana, indicó el palacio de Buckingham.



"Su Majestad sigue realizando tareas menores. No hay ningún compromiso previsto en esta semana", dijo el palacio en un comunicado a la agencia PA Media, sin dar más detalles sobre el estado de salud de la monarca, de 95 años, aunque previamente se informó de que presentaba síntomas "leves".



El martes, la reina ya había cancelado compromisos previstos online, y el palacio de Buckingham explicó que "aún mostraba síntomas leves similares a los de un resfriado".



Isabel II, que el 6 de febrero superó el hito de 70 años ocupando el trono británico, dio positivo por covid-19 el domingo pasado.



Había estado con su hijo mayor, el príncipe Carlos, el 8 de febrero, quien dos días después dio positivo por coronavirus.



No obstante, el miércoles mantuvo su audiencia telefónica semanal con el primer ministro Boris Johnson.



Desde de pasar una noche internada en octubre pasado, las apariciones de la soberana se volvieron poco frecuentes. Pero el palacio anunció recientemente la reanudación de sus actividades públicas, incluida su participación en una ceremonia el próximo 29 de marzo en la abadía de Westminster en memoria de su marido, el príncipe Felipe, fallecido el año pasado.



Además, se prevén cuatro días festivos en junio para celebrar el 'Jubileo de Platino' de la monarca, por sus 70 años de reinado.