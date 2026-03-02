¡Irreconocibles! Real Madrid vuelve a caer en el Bernabéu esta vez ante Getafe

Un golazo de volea desde fuera del área del uruguayo Martín Satriano bastó al Getafe para vencer 1-0 este lunes el Real Madrid en el Bernabéu. La derrota supone un paso atrás del conjunto blanco en su objetivo de lograr el título.

Corría el minuto 39 de partido cuando del delantero de Montevideo enganchó desde fuera del área una volea limpia que hizo estéril la estirada del arquero Thibaut Courtois.

Fue el segundo gol en España del jugador cedido en enero por el Lyon francés.

Aunque quedaba mucho partido por delante, y pese a que el Real Madrid gozó de claras ocasiones en el segundo tiempo, sobre todos sendos remates de cabeza de Rüdiguer y de Rodrygo, el Getafe (11º) demostró su fama justificada de equipo correoso al que cuesta hacerle un gol cuando se cierra atrás.

El marcador no se volvió a mover y el equipo de Álvaro Arbeloa sigue en segunda posición, pero ve al Barça a cuatro puntos cuando quedan doce fechas para el final.

En el tiempo añadido, el Real Madrid perdió por roja directa al volante argentino Franco Mastantuono por presuntamente haberse dirigido en términos incorrectos al árbitro. Un minuto después fue el delantero del Getafe Adrián Liso el que tomó el camino de vestuarios por doble amarilla.

El conjunto azulón del DT José Bordalás se aleja a ocho puntos del descenso.



