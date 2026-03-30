Irán: un rival con historia para La Sele

El segundo partido de la era de Fernando Batista con la Selección Nacional tendrá como rival al combinado de Irán. Este equipo se ha convertido en uno de los pesos pesados de su área, pero también la parte deportiva se ve afectada por la guerra en la que se encuentra el país en estos momentos.

Conocidos como los Príncipes de Persia, la oncena disputará en meses su séptima Copa del Mundo, cuarta de manera consecutiva.

La primera vez que los iraníes llegaron a la máxima cita del balompié mundial fue en 1978, en Argentina. Luego regresaron para Francia 1998 y Alemania 2006.

A partir de Brasil 2014, los iraníes no han fallado, y para este año tienen pendiente clasificar a segunda fase por primera vez.

En la Copa Asiática han ganado en tres ocasiones, además de haber llevado selecciones a cuatro Juegos Olímpicos.

Actualmente son 21 del ranking de la FIFA, y en sus últimos cinco partidos tienen marca de dos victorias y tres derrotas.

Mehdi Taremi, del Olympiacos, es la principal carta en ofensiva del equipo dirigido por Amir Ghalenoei, y anotó el pasado viernes en la caída ante Nigeria.

Participación en duda

Irán se encuentra en guerra, tras ser atacado semanas atrás por Estados Unidos e Israel, en un conflicto que se mantiene vigente y que se ha expandido a otros países del Golfo Pérsico, afectando la producción y transporte de petróleo desde la zona.

Esta situación ha repercutido en el deporte.

Países como Irán —cuya participación está en seria duda por la situación bélica— podrían ver limitada la presencia de sus aficionados por restricciones de viaje impuestas por Estados Unidos.

Desde el inicio del conflicto se han abierto interrogantes sobre la presencia de Irán en el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, declaró el 19 de marzo que Irán “boicoteará a Estados Unidos”, pero “no el Mundial”.

“Nos prepararemos para la Copa del Mundo. Boicotearemos a Estados Unidos, pero no la Copa del Mundo”, indicó.

La federación iraní de fútbol asegura que ha entablado conversaciones con la FIFA sobre la posibilidad de reubicar sus partidos fuera de Estados Unidos, aunque el máximo organismo ha mantenido que el calendario no se modificará.

Incluso, el presidente estadounidense Donald Trump generó polémica al señalar que la selección iraní no debería viajar al torneo “por su propia vida y seguridad”.

La base de entrenamientos de la selección iraní para el torneo está prevista en Tucson, Arizona.