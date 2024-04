Irán se considera vengado y advierte a Israel de que no responda

14 de abril de 2024, 7:52 AM

Irán exhortó el domingo a Israel a que no reaccione militarmente a su ataque sin precedentes lanzado durante la noche, que presentó como una respuesta justificada al bombardeo que destruyó su consulado en Damasco. “El caso puede considerarse cerrado”, anunció la misión iraní ante la ONU en un mensaje publicado tres horas después del inicio del primer ataque directo contra Israel que Irán realizó desde su territorio. El presidente iraní, Ebrahim Raisi, advirtió que cualquier acción “imprudente” de Israel y sus aliados conducirá a una “repuesta más fuerte” de la República Islámica. Los Guardianes de la Revolución dispararon más de 200 drones y misiles contra objetivos militares en territorio israelí. El jefe de las fuerzas armadas iraníes, el general Mohammad Bagheri, celebró que el ataque había alcanzado “todos sus objetivos” y dejó “fuera de servicio” un “centro de inteligencia y una base aérea”. Los drones iraníes no apuntaron contra ningún centro urbano o económico, precisó. El portavoz del ejército israelí indicó que misiles balísticos iraníes alcanzaron la base aérea de Nevatim. La misión iraní ante la ONU explicó que la “acción militar de Irán es una respuesta a la agresión del régimen sionista contra nuestra sede diplomática en Damasco” y fue llevado a cabo en base “al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas relativo a la legítima defensa”.

El portavoz militar Daniel Hagari aseguró que cerca de 170 vehículos no tripulados fueron interceptados, así como casi todos los misiles balísticos y de crucero.

Tras el anuncio del ataque, Irán llamó a Estados Unidos a “mantenerse al margen” de su conflicto con Israel.



El general Baghari indicó que las autoridades iraníes habían “enviado un mensaje a Estados Unidos advirtiendo que si cooperaban con Israel para sus posibles próximas acciones, sus bases ya no serán seguras”.



Washington dispone de varias bases militares en la región.



Por su parte, el canciller iraní, Hossein Amir-Abdollahian, declaró que Teherán informó a los países vecinos antes de lanzar su operación militar y subrayó que su objetivo era “castigar al régimen israelí”.



“No buscamos apuntar contra la gente o las bases estadounidenses en la región”, declaró, pero advirtió que Irán podría atacar posiciones militares estadounidenses implicadas en “la defensa y el apoyo” de Israel.



“La próxima bofetada será más violenta”, dice un mural inaugurado el sábado por la noche en la plaza Palestina de Teherán, donde miles de personas se concentraron después del ataque coreando “muerte a Israel” y “muerte a Estados Unidos”.



Irán “puede intensificar sus acciones si desea porque puede elegir entre varias opciones como el Hezbolá, perturbaciones marítimas o bombardeos contra objetivos israelíes vulnerables en el extranjero”, analizó Nishank Motwani, del Australian Strategic Policy Institute, en Washington.



Después del ataque, las autoridades israelíes no revelaron sus intenciones, pero antes no habían descartado la posibilidad de golpear en territorio iraní, probablemente apuntando a instalaciones militares o nucleares, según los expertos.



Por precaución, el aeropuerto de Teherán-Mehrabad, dedicado a vuelos interiores, permanecerá hasta las 06H00 horas (02H30 GMT) del lunes, según la agencia Isna.



Además, las autoridades anunciaron la cancelación de los vuelos del aeropuerto internacional Imán Jomeini de Teherán hasta la misma hora.