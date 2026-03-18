Irán provoca "daños considerables" en mayor instalación de gas del mundo en Catar

Irán causó "daños considerables" en el mayor centro de distribución de gas del mundo, situado en Catar, según informó el jueves la empresa energética de este Estado del Golfo.

Los países vecinos aliados de Washington son el principal objetivo de los ataques de Irán en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel que desencadenaron la guerra en Oriente Medio.

Teherán ha puesto el ojo en instalaciones energéticas de la región.

QatarEnergy afirmó que se habían "desplegado inmediatamente equipos de emergencia para contener los incendios" en las instalaciones de Ras Laffan, en la costa norte de Catar, provocados por el impacto de misiles de Irán.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar condenó lo que calificó de "brutal ataque iraní contra Ras Laffan", y afirmó que representaba una "amenaza directa para su seguridad nacional".

Posteriormente, la cancillería catarí ordenó a dos diplomáticos de Irán que abandonaran el país en un plazo de 24 horas.

El Ministerio de Defensa de Doha afirmó que sus defensas aéreas interceptaron dos misiles balísticos iraníes dirigidos contra Ras Laffan, sin que se hayan registrado víctimas.







