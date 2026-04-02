Irán promete ataques "devastadores" contra EE. UU. tras las amenazas de Trump

Nuevas explosiones sacudieron Irán este jueves, después de las amenazas de bombardeos masivos del presidente estadounidense Donald Trump, mientras Teherán prometía ataques "devastadores" contra Estados Unidos e Israel.



Tras más de un mes de conflicto que ha dejado miles de muertos en todo Oriente Medio, el ejército israelí, por su parte, repelió disparos de misiles procedentes de Irán y de su aliado libanés, Hezbolá, en plena Pascua judía.



El ejército iraní prometió lanzar ataques "devastadores" contra Israel y Estados Unidos "hasta su humillación, deshonra, arrepentimiento permanente y seguro, y rendición".



De esta manera reaccionó al discurso de Donald Trump que prometió el miércoles que bombardeará dos o tres semanas más a la república islámica hasta que "vuelva a la Edad de Piedra".



"Trump dice muchas cosas. Es muy difícil leerle la mente y parece que cambia de opinión todo el tiempo, así que no se puede predecir lo que va a pasar. Pero abandonar la guerra en esta situación es una victoria para la República Islámica", lamentó un habitante de Teherán, operador de bolsa, de 30 años, en declaraciones a la AFP.



El discurso de Trump del miércoles fue el primero desde el inicio del ataque de Israel y Estados Unidos el 28 de febrero y enfrió toda esperanza de una desescalada en los mercados bursátiles y petroleros.



Mientras tanto la guerra desestabiliza la economía mundial, particularmente debido al bloqueo del estrecho de Ormuz, un paso marítimo estratégico para el petróleo del Golfo.



En Teherán, los bombardeos dañaron gravemente el Instituto Pasteur de Irán y varias explosiones hicieron temblar distintos barrios.



Irán sigue apuntando a aliados de Estados Unidos, y los Emiratos Árabes Unidos dijeron el jueves haber interceptado 19 misiles y 26 drones.





- Celebraciones entre bombardeos -

Algunos habitantes de Teherán aprovechaban el último día de las festividades de Noruz, el Año Nuevo persa, reuniéndose en el parque Mellat para hacer una barbacoa o fumar una cachimba (pipa de agua), según un fotógrafo de la AFP.



Sin embargo, un habitante de Teherán que no quiso dar su nombre, describía cómo la vida cotidiana en la capital se ha visto alterada "con más tipos de los Guardianes Revolucionarios por ahí".



A su juicio están en las calles "para mostrarle a la gente que siguen en el poder y que nada va a cambiar", dijo.



Por otro lado, Irán siguió con su lanzamiento de proyectiles hacia Israel, que lamentó cuatro heridos leves en la zona de Tel Aviv.



La situación ha obligado a muchos israelíes a celebrar la Pascua judía bajo tierra para resguardarse del fuego iraní.



"Esta no era mi primera opción", afirmó un escritor que se identificó como Jeffrey en un búnker de Tel Aviv. "Pero al menos aquí en el refugio podemos sentarnos y esperar a que pase", añadió.





- La amenaza nuclear -

Trump volvió a afirmar en su discurso que está "cerca de cumplir" sus objetivos y justificó esta guerra por la necesidad de impedir que Irán disponga del arma nuclear.



Pero el embajador iraní ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Reza Najafi, respondió a la AFP que Teherán no había reanudado el enriquecimiento de uranio tras los bombardeos israeloestadounidenses de junio de 2025 contra determinadas instalaciones.



Najafi calificó las acusaciones estadounidenses de "gran mentira".



Ante el estancamiento de la situación, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió el jueves que el conflicto en Oriente Medio podría convertirse en una guerra más amplia, y pidió un cese inmediato de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y de las agresiones iraníes contra sus vecinos.





- Reunión por Ormuz -

Los Guardianes de la Revolución de Irán han prometido mantener cerrado el estratégico estrecho de Ormuz a los "enemigos" del país.



Por esta vía marítima transita el 20% de las exportaciones mundiales de crudo. Los precios del petróleo, que habían retrocedido el miércoles con la esperanza de una desescalada, volvieron por tanto a subir tras el discurso de Trump, superando los 108 dólares el barril de Brent, referencia mundial del crudo.



En todas partes se dejan sentir los efectos económicos de la guerra.



Reino Unido encabeza una cumbre de países este jueves para debatir cómo restablecer la navegación en el estrecho.



"Contamos con más de 40 países para debatir sobre el estrecho de Ormuz, las consecuencias de su cierre, la urgente necesidad de restablecer la libertad de navegación para el transporte marítimo internacional", dijo la ministra británica de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, que preside la reunión.



China por su parte aseguró que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán constituyen una violación del derecho internacional.



Los ayatolás, que reprimieron a sangre y fuego manifestaciones antigubernamentales en diciembre y enero, siguen contando con simpatizantes incondicionales.



"Esta guerra lleva un mes. Tarde lo que tarde, seguiremos adelante", afirmó Musa Nowruzi, un jubilado de 57 años en un funeral en Teherán de un comandante naval de los Guardianes de la Revolución muerto en un ataque israelí. "Resistiremos hasta el final", dijo.

