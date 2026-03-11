Irán: nuevo líder supremo está "sano y salvo" pese a heridas de guerra

El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, resultó herido en el primer día de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, pero se encuentra consciente, informó el diario estadounidense The New York Times, que cita fuentes oficiales iraníes e israelíes.

"Oí la noticia de que Mojtaba Jamenei había resultado herido. Pregunté a amigos que tienen contactos y me han dicho que, gracias a Dios, se encuentra sano y salvo", escribió también Yusef Pezeshkian, hijo del presidente Masoud Pezeshkian, en la red social Telegram, citado por la agencia AFP.

Mojtaba Jamenei, de 56 años, habría resultado herido durante el ataque que mató a su padre y predecesor, el ayatolá Alí Jamenei, el primer día de la ofensiva israeloestadounidense que desató la actual guerra en el Medio Oriente el pasado 28 de febrero, pero se desconocen los detalles sobre la gravedad de sus lesiones y no ha aparecido en público desde entonces.

Según The New York Times, que cita a tres responsables iraníes, tendría heridas sobre todo en las piernas, pero está a salvo en un lugar de alta seguridad, aunque con posibilidades de comunicación limitadas.

Consciente, en refugio seguro, con comunicación limitada

Las heridas del hijo del fallecido ayatolá Alí Jamenei explican en parte, según el periódico estadounidense, por qué no ha sido visto en público ni en video, ni ha publicado ningún comunicado, desde que el domingo fue nombrado por los clérigos de Irán como sucesor de su padre, asesinado en la primera ola de ataques de la guerra el 28 de febrero.

No obstante, otro factor clave es la preocupación de que cualquier comunicación, incluso por escrito, pueda revelar su ubicación y ponerle en peligro, aseguraron al diario tres funcionarios iraníes, que pidieron el anonimato.

El nuevo líder supremo iraní se encuentra consciente y refugiado en un lugar seguro con capacidad limitada de comunicación con el exterior, señalaron las fuentes.

Dos cargos militares israelíes confirmaron al periódico que la inteligencia de Israel informó, incluso antes del nombramiento de Mojtaba Jamenei, que había sido herido en las piernas, aunque no está claro el alcance ni la gravedad de esas lesiones.

Varias organizaciones y medios iraníes han usado en los últimos días la expresión "el veterano de guerra herido" para referirse al nuevo líder, una figura envuelta en misterio, cuya madre, esposa y uno de sus hijos murieron también en los ataques israelíes y estadounidenses, asegura The New York Times.



