Kremlin afirma no haber recibido información de Irán sobre plan estadounidense de

Irán monitorea el despliegue de soldados de Estados Unidos en la región

Pedro Sánchez afirma que situación actual es "mucho peor" que la de Irak en 2003

Ejército de Irán niega negociación o acuerdo con Trump

Kremlin afirma no haber recibido información de Irán sobre plan estadounidense de 15 puntos

Rusia no ha recibido ninguna información de Irán sobre un supuesto plan estadounidense de 15 puntos, declaró este miércoles el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Nuestros amigos iraníes no nos han transmitido ninguna información de este tipo. Desconocemos la fiabilidad de estos informes", afirmó Peskov. El presidente estadounidense Donald Trump declaró a principios de esta semana que Teherán deseaba un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente. (efe/reuters)

Irán monitorea el despliegue de soldados de Estados Unidos en la región

El presidente del Parlamento iraní Mohamad Baqer Qalibaf afirmó este miércoles (25.03.2026) que el régimen islámico está "vigilando de cerca todos los movimientos estadounidenses en la región, especialmente el despliegue de tropas".

"Lo que los generales han destruido, los soldados no pueden arreglarlo; en cambio, caerán víctimas de las ilusiones de (Benjamin) Netanyahu. No pongan a prueba nuestra determinación de defender nuestro territorio", amenazó en la red social X.

Irán niega que haya negociaciones "directas o indirectas" con Estados Unidos

El embajador iraní en Pakistán aseguró este miércoles que no se han efectuado conversaciones de ningún tipo con Estados Unidos, a pesar de la afirmación del presidente estadounidense Donald Trump de que hay un diálogo en curso para poner fin a la guerra.

"Según la información que tengo, no se han producido hasta ahora negociaciones ni directas ni indirectas entre los dos países, contrariamente a lo que afirma Trump", afirmó el embajador Reza Amiri Moghadam. (afp/reuters)

Pedro Sánchez afirma que situación actual es "mucho peor" que la de Irak en 2003

El presidente del gobierno español Pedro Sánchez afirmó este miércoles que el escenario bélico en Medio Oriente supera en gravedad al de la guerra de Irak en 2003.

"No estamos ante el mismo escenario que en la guerra ilegal de Irak. Estamos en algo mucho peor, mucho peor, con un potencial de impacto mucho más amplio y mucho más profundo", indicó el dirigente socialista en una intervención ante el Congreso de los Diputados.