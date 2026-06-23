Irán dice que mantendrá el control de Ormuz

Irán: negociaciones técnicas con EE.UU han concluido y pasan a siguiente fase

Trump asegura que EE.UU. tiene "control total" de Ormuz

Irán no planea permitir inspecciones del OIEA de sus plantas nucleares atacadas

Irán afirmó este martes (23.06.2026) que no planea que el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) realice inspecciones a las instalaciones nucleares iraníes dañadas en la guerra.

"No ha habido ninguna reunión con el director general del OIEA, Rafael Grossi, ni existe ningún plan para que el organismo realice inspecciones en las instalaciones nucleares iraníes dañadas", dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, un día después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmase que el país persa había accedido a nuevas inspecciones.

Bagaei indicó que no existe un protocolo para las inspecciones de instalaciones nucleares dañadas, algo que Teherán ha reiterado desde los bombardeos de junio del año pasado contra sus principales centros atómicos de Fordo, Isfahan y Natanz. (efe, afp)

Irán mantendrá el control de Ormuz, concluye negociación técnica con EE.UU.

Irán afirmó este martes (23.06.2026) que pretende mantener el control del estrecho de Ormuz, antes de concluir en Suiza una ronda de negociaciones con Estados Unidos iniciada el fin de semana para intentar poner fin a la guerra en Oriente Medio.

En las conversaciones del fin de semana en Suiza, "sentamos bases muy buenas para un acuerdo final exitoso", celebró el lunes el vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien anunció enseguida la suspensión durante dos meses de las sanciones petroleras contra Irán.

Los enviados estadounidenses y el negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, abandonaron el lunes el hotel de lujo en Burgenstock, en los alpes suizos, tras 18 horas de discusiones, y dejaron a sus equipos continuar las conversaciones técnicas.