Irán dice que bombardeó Kuwait y Emiratos tras ataques contra sus instalaciones petroleras

Irán lanzó este miércoles ataques contra Kuwait y Emiratos Árabes Unidos después de bombardeos contra sus instalaciones petroleras, ocurridos pese al anuncio de tregua con Estados Unidos, informó la televisión estatal.



Kuwait y Emiratos Árabes Unidos afirmaron el miércoles que desde hace horas estaban recibiendo ataques iraníes.



Las fuerzas armadas kuwaitíes dijeron en X haber recibido "una intensa oleada de ataques iraníes, afrontando 28 drones dirigidos al Estado de Kuwait", muchos de ellos interceptados.



Según el ejército kuwaití, los ataques causaron un "daño material significativo" en instalaciones petroleras, centrales eléctricas y centros de desalación de agua.



En un tono similar, Emiratos Árabes Unidos dijo que sus defensas aéreas están lidiando con misiles y drones procedentes de Irán este miércoles, horas después de anunciarse la tregua.



La televisión estatal iraní explicó que "se llevaron a cabo ataques con misiles y drones contra los Emiratos y Kuwait unas horas después de que fueran blanco de ataques las instalaciones petroleras de la isla de Lavan".



La cadena citó a la Compañía Nacional Iraní de Refino y Distribución de Petróleo, según la cual la refinería de Lavan "fue blanco de un cobarde ataque" hacia las 06H30 GMT.



En medio de la incertidumbre por la fragilidad del alto al fuego, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, dijeron que "no confían" en las promesas de Estados Unidos y que tienen "el dedo en el gatillo" pese a la tregua.

