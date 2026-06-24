Irán dice que acuerdo para poner fin a la guerra es una "declaración de derrota de EE. UU."

El acuerdo marco alcanzado entre Teherán y Washington para poner fin a la guerra en Oriente Medio es una "declaración de derrota de Estados Unidos", afirmó este miércoles el jefe del equipo negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

"El memorándum de entendimiento de Islamabad no es el fruto de presiones ni de coacción, sino el resultado de la resistencia y la determinación de la valiente nación iraní", declaró Qalibaf durante una conferencia en Bakú, Azerbaiyán, retransmitida por la televisión iraní.

"Por eso, el memorándum de entendimiento de Islamabad ha adquirido el valor de una declaración de derrota de Estados Unidos", añadió quien también es presidente del Parlamento.

Las negociaciones han contado con la mediación de Pakistán y Catar.

Estados Unidos cuenta con numerosas bases militares en las monarquías del Golfo. Los países que las albergan fueron objetivo de ataques con drones y misiles iraníes durante la guerra, en represalia por los bombardeos de los ejércitos estadounidense e israelí.

"No vemos el futuro de la región en la confrontación, sino en la interacción", declaró Qalibaf, en lo que parece un gesto de acercamiento hacia los países vecinos del Golfo.

El negociador jefe para las conversaciones con Estados Unidos reiteró, además, que la paz en Líbano constituye un punto fundamental para alcanzar un acuerdo definitivo con Washington.