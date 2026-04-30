Irán desafía el bloqueo de EE. UU. y el precio del petróleo se dispara

Irán advirtió el jueves a Estados Unidos que el bloqueo de sus puertos está condenado al fracaso, en pleno pulso por el control del estrecho de Ormuz que ha disparado los precios del petróleo a niveles máximos en cuatro años.

Aunque ambos países mantienen un alto el fuego desde el 8 de abril, las negociaciones están estancadas y el tráfico sigue bajo mínimos por esa vía marítima por donde antes transitaba una quinta parte de los hidrocarburos consumidos en el mundo.

Estados Unidos bloquea desde mediados de abril los puertos iraníes en respuesta al cierre de Ormuz que practica Irán como represalia a los ataques israeloestadounidenses que desencadenaron la guerra el 28 de febrero.

Según un alto cargo estadounidense, el presidente Donald Trump sopesa prolongar esta medida "durante meses si fuera necesario", lo que llevó a una respuesta desafiante de Teherán.

"Cualquier intento de imponer un bloqueo marítimo o restricciones es contrario al derecho internacional (...) y está condenado al fracaso", declaró el presidente iraní, Masud Pezeshkian.

Tales medidas "son, de hecho, una fuente de tensión y perturbación para una estabilidad duradera en el golfo Pérsico", añadió.

Esta perspectiva disparó los precios del petróleo. El barril de Brent llegó a superar este miércoles los 126 dólares, su nivel más alto desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Este jueves, Trump recibirá un informe del almirante Brad Cooper, comandante estadounidense para Oriente Medio, sobre posibles nuevas operaciones militares contra Irán, indicó el medio Axios, citando fuentes próximas al asunto.

El mandatario estadounidense declaró a este mismo medio que su estrategia naval está "asfixiando" a los iraníes. "Y será peor para ellos", insistió.

Según el Mando Central Estadounidense en la región (Centcom), el miércoles impidió el paso del buque número 42 que intentó romper el bloqueo en el Golfo.

Actualmente, hay "41 buques petroleros con 69 millones de barriles de petróleo que el régimen iraní no puede vender", indicó el Centcom. Una carga valorada en 6.000 millones de dólares.

Trump enfrenta una intensa presión para que termine la guerra, impopular incluso entre su base de apoyo, dado que ha disparado la inflación.

Según The Wall Street Journal, el Gobierno estadounidense pidió a sus embajadas que intenten convencer a sus aliados para que se unan a una coalición internacional encargada de garantizar la seguridad en Ormuz. Hasta ahora, las capitales occidentales han hecho caso omiso a esa propuesta.

"Nunca se habla de la gente"

Los intentos de diálogo para poner fin a este conflicto que ha trastocado la economía mundial y ha dejado miles de muertos, especialmente en Irán y Líbano, no han dado resultados.

Irán ha expresado sus dudas sobre la sinceridad diplomática de Trump. De su lado, representantes estadounidenses afirman no saber quién habla por Irán, si son los Guardianes de la Revolución, de línea dura, o los diplomáticos.

Los bombardeos de Estados Unidos e Israel descabezaron el poder iraní, que perdió a varios altos cargos, empezando por su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

En medio de este estancamiento diplomático, las consecuencias económicas de la guerra podrían ser desastrosas, advirtió Naciones Unidas.

Algunos habitantes de la capital iraní son fatalistas.

"La idea de volver a vivir la guerra es aterradora, pero tampoco tenemos esperanzas en cuanto al resultado de las negociaciones", declaró a la AFP Alí, un arquitecto de 52 años.

"Se van a negociar y vuelven con aún más sanciones, y las conversaciones siempre giran en torno al tema nuclear: nunca se habla de la gente, de la economía o de la libertad", añadió sobre su país.

Colapso

Irán propuso aliviar su control del estrecho de Ormuz a cambio de que Washington levante su bloqueo de los puertos iraníes, pero el gobierno de Trump se mantiene escéptico ante la propuesta.

Estados Unidos busca crear "divisiones internas" para "hacer colapsar" a Irán desde adentro, reaccionó el influyente presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

En el frente libanés, el ejército israelí continúa combatiendo al movimiento proiraní Hezbolá, a pesar de la reciente prórroga del alto al fuego.

El miércoles, dos personas, entre ellas un militar, murieron en un nuevo ataque israelí en el sur del país, según el ejército libanés.

El presidente libanés, Joseph Aoun, ha instado a Israel a "aplicar plenamente" el alto el fuego que entró en vigor el 17 de abril antes de entablar negociaciones directas.

En un Líbano, sumido desde hace años en una grave crisis económica, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha advertido de que 1,2 millones de personas (de una población de entre 4 y 5 millones) se ven amenazadas por la inseguridad alimentaria aguda.