Irán declara "terroristas" a ejércitos europeos

Irán considerará a los ejércitos europeos como “grupos terroristas”, anunció el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, tras la decisión de la Unión Europea (UE) de designar a los Guardianes de la Revolución como “organización terrorista”.

​“De conformidad con el artículo 7 de la ley sobre las contramedidas relativas a la designación del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica como organización terrorista, los ejércitos de los países europeos son considerados grupos terroristas”, afirmó Qalibaf ante el Parlamento, vestido —al igual que otros diputados— con el uniforme de los Guardianes, en señal de solidaridad.

La medida responde a la decisión del bloque de declarar a la Guardia Revolucionaria paramilitar del país como grupo terrorista, por su brutal represión de las protestas a nivel nacional.

Es probable que el anuncio de Qalibaf sea en gran medida simbólico. Irán ha utilizado una ley de 2019 para declarar recíprocamente a las fuerzas armadas de otras naciones como grupos terroristas, después de que Estados Unidos declarara a la Guardia Revolucionaria como grupo terrorista ese mismo año.

Sin embargo, la declaración se produce en un momento de alta tensión en Oriente Medio, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, evalúa un posible ataque militar contra Irán. La República Islámica también planeó un ejercicio militar con fuego real para el domingo y el lunes en el estratégico estrecho de Ormuz, la estrecha entrada del golfo Pérsico por donde transita una quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial.

La Guardia Revolucionaria, que también controla el arsenal de misiles balísticos de Irán y tiene vastos intereses económicos en el país, solo responde ante el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, de 86 años.



