Irán: "Convertiremos la región en un infierno para ustedes"

Pese a que Washington y Teherán debaten un acuerdo de paz a través de países mediadores como Pakistán, esta semana se han sucedido los ataques recíprocos. EE. UU. justificó primero el suyo por el derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz el martes 9 de junio de 2026.

Un día después, el Ejército estadounidense lanzó nuevos ataques contra "múltiples objetivos" en Irán como "respuesta a agresiones" de la República Islámica. La Guardia Revolucionaria iraní, por su parte, respondió con el lanzamiento de drones y misiles contra bases de EE. UU. en Baréin, Kuwait y Jordania la madrugada del jueves, informó la agencia de noticias Fars.

Cierre del estrecho de Ormuz

En medio de los ataques, el Ejército de Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz "por completo" a todo tipo de embarcaciones, contra las cuales advirtió que disparará si tratan de cruzar la vía, clave para el comercio global de crudo.

"El estrecho de Ormuz ha sido cerrado por completo a todo tipo de embarcaciones, incluyendo barcos comerciales", anunció el Cuartel General Central Jatam al Anbiya en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Amenazas de Irán

Este extremo fue negado por Estados Unidos, que asegura que los buques comerciales siguen cruzando Ormuz. "Esta noche, los buques comerciales continúan transitando hacia el interior y el exterior del estrecho de Ormuz", dijo el Comando Central de EE.UU. (Centcom) en un breve comunicado.

Por su parte, el comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, Majid Mousavi, ha amenazado a Estados Unidos: "¿Creen que pueden convertir el sagrado estrecho de Ormuz en un lugar inseguro? Convertiremos toda la región en un infierno para ustedes", apuntó Mousavi, según recoge el medio iraní Press Tv.



