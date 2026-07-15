Irán confirma ataques a bases de EE. UU. en Jordania y Kuwait

La televisión estatal de Irán informó este miércoles (15.07.2026) que el ejército iraní y la Guardia Revolucionaria llevaron a cabo ataques separados contra objetivos de Estados Unidos en Jordania y Kuwait tras el ataque de las fuerzas estadounidenses contra la república islámica.

El ejército iraní afirmó haber atacado la base Al-Azraq en Jordania con drones, según informó la televisión estatal IRIB. Por otra parte, la Guardia Revolucionaria declaró haber disparado misiles de crucero contra un centro logístico militar estadounidense en Mina Abdullah, Kuwait, e insistió en que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado "hasta que Estados Unidos ponga fin a sus actos de agresión".

"Las operaciones de represalia continuarán, y el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta que Estados Unidos ponga fin a sus actos de agresión", indicó el ejército ideológico de la república islámica en un comunicado difundido por la televisión estatal iraní Irib.

El enemigo (...) también debe esperar el cierre de otras vías de exportación de petróleo y gas que sirven a los intereses de Estados Unidos y sus aliados", continuó el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (IRGC). "Las exportaciones de petróleo y gas de la región serán accesibles para todos o para nadie", añadió.

Suenan las alertas en Kuwait y Baréin

La madrugada de este miércoles, Baréin activó sus sirenas antiaéreas mientras Kuwait aseguró haber repelido "ataques hostiles" con drones iraníes, informaron las autoridades, después de que Estados Unidos llevara a cabo nuevos ataques contra Irán y reimpusiera su bloqueo naval.

"Se ha activado la sirena. Se insta a los ciudadanos y residentes a mantener la calma y dirigirse al lugar seguro más cercano", aseguró el Ministerio del Interior bareiní en las redes sociales.

El ejército kuwaití, por su parte, informó que se enfrentó a "ataques hostiles con drones" iraníes durante la madrugada.

"Cualquier ruido de explosión que se haya escuchado es resultado de la interceptación de estos aparatos hostiles por parte de los sistemas de defensa aérea", precisó el Estado Mayor.

Estados Unidos lanzó el martes por la noche nuevos bombardeos contra Irán y reimpuso su bloqueo a los puertos de la república islámica, que ha respondido con ataques hacia objetivos vinculados con Washington en los países del Golfo.

El bloqueo estadounidense, en vigor desde las 22:00 CET, y esta nueva escalada de las hostilidades amenazan los esfuerzos diplomáticos para mantener con vida un protocolo de acuerdo de paz firmado el 17 de junio.﻿



