Irán condiciona cualquier discusión con EE. UU. a las "líneas rojas" de Teherán

El principal negociador de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, declaró este viernes que las conversaciones con Estados Unidos seguirán estando limitadas por las "líneas rojas" de Teherán.



"Como hemos demostrado en el camino de las negociaciones pasadas, somos firmes en el cumplimiento de las condiciones y líneas rojas establecidas, y en la consecución de los intereses de la nación iraní", afirmó Qalibaf en declaraciones publicadas por la agencia de noticias oficial IRNA.



"Si el enemigo busca excederse, hemos demostrado que tenemos el dedo en el gatillo y no dudaremos en dar una respuesta aplastante al enemigo", añadió.



Teherán y Washington firmaron un memorando de entendimiento esta semana, para poner fin al conflicto regional que estalló con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.



Qalibaf hizo estas declaraciones después de que el guía supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, afirmara que había aprobado el acuerdo entre Estados Unidos e Irán pese a tener una "opinión diferente" sobre el asunto, sin dar detalles.



En un mensaje leído en la televisión estatal, Jamenei afirmó que las conversaciones directas con Estados Unidos no significan "aceptar sus puntos de vista".



En respuesta al mensaje de Jamenei, el canciller Abás Araqchi afirmó que la política exterior del país se encargará de proteger los "intereses de Irán" y "los derechos de la noble nación iraní".



El memorando de acuerdo, firmado por el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y por su par estadounidense, Donald Trump, abre un periodo de 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones, contemplado en el texto.



No está claro cuándo comenzarían las conversaciones sobre un acuerdo final, y menos aún después de que la reunión prevista en Suiza este viernes para firmar el memorando fuera pospuesta.



El acuerdo estipula también el fin de las hostilidades en Líbano, donde el movimiento chiita Hezbolá, apadrinado por Irán, ha estado combatiendo contra Israel desde el 2 de marzo.



Teherán insiste en que el frente libanés debe cerrarse como parte de su acuerdo con Estados Unidos, pero las hostilidades continúan. Israel anunció este mismo viernes haber atacado más de 80 objetivos y matado a "decenas" de miembros del partido-milicia, tras perder cuatro soldados.



La agencia estatal libanesa indicó que 18 personas murieron la madrugada de este viernes en ataques israelíes en el sur del país.



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