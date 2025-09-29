Irán califica el restablecimiento de sanciones de la ONU de "injustificable"

Irán rechazó este domingo (28.09.2025) la reimposición de las sanciones de la ONU por su programa nuclear, después del fracaso de las negociaciones con las potencias occidentales, y llamó a los demás países a no aplicarlas.

Las medidas incluyen un embargo de armas y un congelamiento de activos y actividades bancarias de empresas y particulares vinculados a los programas nuclear y balístico de Irán.

Rusia y China se niegan a aplicar las sanciones

La ONU llama a todos los países miembros a aplicar estas medidas, recogidas en resoluciones previas. Pero la implementación práctica depende de cada país y no está claro cómo reaccionará China, que compra importantes cantidades de petróleo iraní.

Rusia dijo que no aplicará estas sanciones que, al igual que China, considera ilegales. El viernes, ambas potencias intentaron retrasar el plazo, sin éxito.

Reino Unido, Francia y Alemania, el grupo de países denominado E3, activaron en agosto el mecanismo, denominado snapback, para restablecer los castigos en un plazo de 30 días.

Reactivación de sanciones a Irán desploma el rial y desata tensión diplomática

Las restricciones, que volvieron a entrar en vigor este domingo, obedecen a una cláusula del acuerdo internacional de 2015 para limitar el programa nuclear iraní a fines civiles.

Irán sostiene que sus actividades nucleares no tienen un objetivo militar y el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que la reactivación de las sanciones carece de sustento legal y es "injustificable".

Este domingo, la moneda local, el rial, se hundió a un mínimo sin precedentes frente al dólar, según varios sitios web de divisas.



