Irán ataca bases de EE. UU. en Jordania, Baréin y Kuwait

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, anunciaron ataques contra bases estadounidenses en Jordania, Baréin y Kuwait, informó el lunes (13.07.2026) la prensa estatal.

Los guardianes dijeron en varios comunicados divulgados por la agencia noticiosa oficial IRNA que habían atacado la Base Aérea Príncipe Hassan en Jordania, un centro de mando de drones militares en Baréin y bases aéreas en Kuwait.

"Además de atacar las instalaciones e infraestructuras del ejército estadounidense en Juffian, Baréin, donde arden incendios, la marina de los guardianes atacó y destruyó" radares, entre ellos uno de detección de barcos en Omán, según el texto publicado en Sepah News, la página de internet del ejército ideológico iraní.

Avalancha de ataques ⁠incluyen a Qatar

Las fuerzas estadounidenses e iraníes han intercambiado intensos ataques con misiles y drones, y el domingo Teherán afirmó que había vuelto a cerrar el estratégico estrecho de Ormuz.

La reanudación de la violencia genera más dudas sobre el futuro de un acuerdo provisional entre EE. UU. e Irán firmado el mes pasado, cuyo objetivo era abrir el estrecho y poner fin a la guerra tras otros 60 días de negociaciones.

La avalancha de ataques ⁠marcó ⁠una escalada en cuanto a ritmo y alcance.

Los ataques de Irán se extendieron a Qatar, un mediador en las negociaciones de alto el fuego que no había sido blanco de ataques desde abril. Los Emiratos Árabes Unidos, que no habían sido blanco de ataques desde principios de mayo, informaron que sus defensas aéreas habían interceptado misiles y drones procedentes de Irán.

Estrecho de Ormuz, la manzana de la discordia

El ejército de EE. UU. comenzó a lanzar más ataques contra Irán a las 5 p. m. ET del domingo, según informó el Comando Central en un comunicado publicado en la plataforma de redes sociales X, "para seguir mermando su capacidad de atacar a marineros civiles y buques comerciales que transitan libremente por el estrecho de Ormuz".

El portavoz del Comando Central de EE. UU., Tim Hawkins, dijo a la cadena CNN que aeronaves estadounidenses derribaron un misil de crucero iraní y un dron de ataque de un solo uso.

En una breve entrevista telefónica con la agencia de noticias Reuters, el presidente Donald Trump se refirió a los ataques del fin de semana contra Irán. "Les estamos dando una paliza", aseguró.