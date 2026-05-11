Irán asegura que su propuesta de paz no es “excesiva” tras rechazo de Trump

Irán afirma que exigió a EE. UU. el fin de la guerra y la liberación de sus activos

Irán ahorca a joven activista, supuesto espía de la CIA y el Mosad

Soldado muere en el norte de Israel en ataque con dron de Hezbolá

Trump presionará a presidente chino por Irán en su visita a Pekín

Corea del Sur condena impacto contra un buque en Ormuz y promete medidas contra responsables

El Gobierno de Corea del Sur condenó el impacto sufrido por un buque operado por una naviera surcoreana a principios de mayo en el estrecho de Ormuz, y dijo que tomará medidas contra los responsables una vez sean identificados. "Condenamos enérgicamente este acto, que no puede justificarse ni tolerarse", aseguró el asesor de Seguridad Nacional surcoreano, Wi Sung-lac, durante una rueda de prensa.

Sus declaraciones llegan un día después de que el Ministerio de Exteriores de Corea del Sur anunciase que la explosión registrada el pasado 4 de mayo en el buque HMM Namu fue causada por el "impacto externo" de dos objetos voladores no identificados, sin que las autoridades surcoreanas hayan identificado aún a los responsables.

El impacto no causó heridos entre los 24 tripulantes de la nave, aunque dejó un agujero en el casco de siete metros, según la agencia de noticias surcoreana Yonhap. Wi, el asesor de Seguridad Nacional, dijo este lunes que el Gobierno aún está tratando de identificar a los responsables del ataque.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a Irán del incidente, algo que Teherán ha negado tajantemente. Está previsto que este lunes se reúnan en Washington el ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, y su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, para tratar diversos asuntos, entre ellos la seguridad de navegación en Ormuz.

rml (efe, reuters)

Irán afirma que exigió el fin de la guerra y la liberación de sus activos

"No hemos exigido ninguna concesión. Lo único que hemos exigido son los derechos legítimos de Irán", declaró el portavoz del ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei, en una rueda de prensa semanal.

Señaló que las exigencias de Irán incluían "el fin de la guerra en la región", el levantamiento del bloqueo naval estadounidense y la "liberación de los activos pertenecientes al pueblo iraní, que durante años han estado injustamente bloqueados en bancos extranjeros".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el domingo de "totalmente inaceptables" las condiciones de Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente, lo que aumenta la probabilidad de que el conflicto siga tras semanas de negociaciones. "No me gusta. TOTALMENTE INACEPTABLE", escribió Trump en su red Truth Social.

rml (afp, efe)

Irán ahorca a joven activista, supuesto espía de la CIA y el Mosad

Las autoridades de Irán han ejecutado a Erfan Shakourzadeh, activista de 29 años, a quien Teherán acusaba de actuar como espía al servicio de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) y su homólogo israelí, el Mosad, según informaron medios iraníes.

La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, indicó que el joven fue ahorcado por "mantener extensas comunicaciones con el enemigo para vender información científica del país", en medio de las tensiones entre Teherán con Washington y el Estado hebreo. La información fue compartida por ISNA, otra agencia controlada por Teherán.

El grupo de derechos humanos Irán Human Rights había alertado el domingo de la posible ejecución de Shakourzadeh, a quien describe como un estudiante de posgrado de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Ciencias y Tecnología de Irán. El régimen iraní, por su parte, alega que el joven "fue reclutado para un proyecto" relacionado con satélites y divulgó información clasificada a los servicios secretos israelíes y a la CIA.

Irán ha acelerado las ejecuciones desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos el 28 de febrero, en especial de reos condenados por sus supuestos lazos con Israel o manifestantes que participaron en las protestas de enero. Según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, 21 personas han sido ejecutadas y más de 4.000 detenidas en Irán por motivos políticos o de seguridad nacional desde el estallido del conflicto bélico.

rml (efe, afp)

Soldado muere en el norte de Israel en ataque con dron de Hezbolá

Un soldado israelí murió en el norte de Israel, cerca de la frontera con el Líbano, en un ataque con dron explosivo de Hezbolá, según informó el Ejército de Israel en un comunicado. Según la nota castrense, el fallecido es el sargento de la reserva Alexander Glovanyov, de 47 años y natural de la localidad de Petaj Tivka (centro de Israel), destinado a la zona fronteriza como conductor de vehículos pesados en el Batallón de Transporte 6924.

Según explicó a EFE una portavoz militar, durante la jornada del domingo numerosos drones explosivos fueron lanzados por la milicia libanesa a territorio israelí, donde al menos uno de ellos detonó y mató a Glovanyov. La explosión, precisó esta fuente, no causó más heridos.

Los drones explosivos, que en las dos últimas semanas han causado la muerte de tres soldados israelíes y dejado varios heridos, se han convertido en una de las armas más utilizadas por Hezbolá contra Israel, ya que permiten lanzar ataques difíciles de detectar o anticipar a bajo coste.

Pese a la tregua anunciada el pasado abril, Israel ha mantenido los ataques diarios contra supuesta infraestructura militar de Hezbolá en el país vecino y ha establecido una "zona de seguridad" en el lado libanés de la frontera, donde mantiene tropas desplegadas y lleva a cabo demoliciones a gran escala en la región.

Desde el inicio de la ofensiva el pasado 2 de marzo, la cifra de muertos causados por ataques israelíes ha aumentado a 2.864, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad del Líbano. Por su parte, el grupo chií libanés Hezbolá sigue atacando objetivos israelíes, sobre todo tropas presentes en el sur del Líbano, a la espera de que delegaciones de los dos países mantengan esta semana en Washington una tercera ronda de conversaciones.