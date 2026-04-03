Irán asegura haber derribado un caza estadounidense sobre su territorio

Irán aseguró este viernes haber derribado un caza estadounidense que sobrevolaba su territorio y ofreció una recompensa para encontrar al piloto, en el primer revés de este tipo desde que comenzó la guerra el 28 de febrero por bombardeos de Estados Unidos e Israel.



Aunque el Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM), responsable de las operaciones militares en Oriente Medio, no dio información sobre el incidente, varios medios, entre ellos el New York Times, lo confirmaron citando fuentes militares estadounidenses e israelíes.



El derribo sería el primero de este tipo desde que el 28 de marzo el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán desató una guerra regional que está afectando también a la economía mundial.



"Las fuerzas militares han lanzado una operación de búsqueda para encontrar al piloto del caza estadounidense que fue alcanzado" el viernes, señaló la agencia de noticias Fars, y que podría haber caído en la provincia de Kohgiluyeh y Boyer Ahmad.



En un canal la televisión oficial iraní, un reportero anunció a los habitantes de la zona que "si capturan vivos al piloto o pilotos enemigos y los entregan a las fuerzas policiales y militares, recibirán una valiosa recompensa y una bonificación".



El viernes fue de nuevo una jornada de ataques que afectaron a Israel, Irán y los países del Golfo.



En el norte de la capital iraní se oyeron grandes explosiones, según un periodista de AFP. Israel anunció más tarde haber lanzado una "ola de ataques a gran escala" en Teherán.



Y en territorio israelí el ejército activó las defensas aéreas ante una nueva oleada de misiles procedentes de Irán.



El presidente estadounidense Donald Trump aseguró el viernes en Truth Social que su ejército "ni siquiera ha empezado a destruir lo que queda en Irán".



También amenazó con destruir puentes y centrales eléctricas después de que Estados Unidos atacara el puente más alto de Irán.



Por su parte el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que el 70 % de la capacidad de producción de acero de Irán se ha visto afectada por los bombardeos.



A principios de esta semana las dos plantas de acero más grandes de Irán anunciaron el cese de su actividad por los bombardeos estadounidenses e israelíes.





- Más gasto militar en EEUU -



Los ataques a instalaciones industriales agravan las consecuencias económicas de la guerra y se suman al cierre del estrecho de Ormuz, por donde solía transitar el 20 % del petróleo del mundo, y cuyo bloqueo ha disparado los precios del crudo y el gas natural.



Solo algunos barcos siguen circulando, en su mayoría de países que tienen buenas relaciones con Irán. Según un análisis de de AFP, el 60% de los buques de transporte de mercancías que pasan por esta vía proceden o se dirigen a Irán.



El portavoz militar Ebrahim Zolfagari ha advertido que Irán responderá a las amenazas de Trump atacando instalaciones energéticas en la región.



En Kuwait, un dron provocó el viernes un incendio en una refinería de la petrolera nacional de Kuwait y otro ataque daño un complejo de energía y desalinización, indicaron medio estatales.



En Abu Dabi, un complejo de gas tuvo que cerrar por un incendio provocado por la "caída de restos" tras la intercepción de un proyectil, informó el gobierno.



En Líbano, el otro gran objetivo de la guerra donde desde el 2 de marzo se enfrentan el movimiento proiraní Hezbolá y el ejército israelí, han muerto al menos 1.345 personas, según datos del ministerio de salud libanés.



Israel dijo el viernes haber alcanzado más de 3.500 objetivos en todo Líbano desde que empezó el conflicto.



Por su parte la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano anunció que tres cascos azules resultaron heridos por el viernes una explosión en el sur. Tres soldados de la misión han muerto en menos de una semana.



En plena guerra, la Casa Blanca envió el viernes un proyecto de presupuesto al Congreso para pedir 1,5 billones de dólares en gastos de Defensa.



Si fuera aprobado, los gastos militares pasarán de 1 billón de dólares en 2026 a 1,5 billones en 2027, según el documento presentado al Congreso, lo que implicaría un aumento de 42% en el presupuesto global del Pentágono, indicaron medios estadounidenses.

